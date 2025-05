Tradimento: Yeşim scopre che Ipek non si è suicidata e… | Anticipazioni

Nelle prossime puntate di Tradimento, l’ennesima macchinazione di Ipek Okuyan (Ilayda Çevik) si ritorcerà contro di lei. Come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri precedenti post, la ragazza inscenerà il suo suicidio per innescare i sensi di colpa del padre Sezai (Ercan Kesal), ma non tutto andrà come aveva previsto soprattutto per via dell’intervento di Yeşim Denizeren (Asena Girişken)…

Tradimento, news: Ipek inscena la sua morte

Tutto partirà in seguito all’infarto di Sezai. Messa alle strette da Güzide Özgüder (Vahide Percin), che la inviterà a comportarsi bene e a non generare alcuni momenti di tensione con lei per il bene del padre, Ipek non riuscirà a contenere la sua rabbia di fronte al “compagno” Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender) e gli parlerà apertamente dell’astio che sente nei riguardi dell’avvocata.

In questa intricata situazione, Ipek non potrà però godere dell’appoggio completo di Oltan. Quest’ultimo avrà scoperto da Yeşim che la “fidanzata” ha tentato di investire Güzide qualche giorno prima e non potrà fare a meno di rimproverarla per il gesto avventato.

Convinta dunque che Sezai finirà per schierarsi per l’ennesima volta in favore della Özgüder, Ipek finirà dunque per perdere ulteriormente il controllo e metterà in scena la sua morte. In che modo? La Okuyan manderà al padre un video d’addio e poi farà in modo che la sua auto venga ritrovata affondata all’interno di un lago.

Tradimento, trame: Ozan e Yeşim non credono che Ipek sia morta

Occhio dunque a quello che succederà in seguito. Da un lato Sezai insisterà affinché la polizia continui a perlustrare il lago per trovare Ipek. Dall’altro anche Oltan deciderà di assumere una squadra di uomini per setacciare le zone vicine al lago e capire se la Okuyan si sia miracolosamente salvata. Tali ricerche però non convinceranno né Ozan Yenersoy (Yusuf Çim) e né Yeşim, i quali saranno convinti dell’idea che Ipek abbia soltanto inscenato la sua morte per farla pagare a Sezai.

Tra l’altro Yesim si spingerà ancora più oltre e andrà nelle case vicine per capire se Ipek si stia nascondendo in una di esse. Pista che si rivelerà del tutto fondata, dato che Yeşim troverà l’abitazione di due anziani dove la Okuyan si è nascosta e le scatterà alcuni video e foto, che farà immediatamente vedere ad Oltan.

Tradimento, spoiler: Yeşim scopre che Ipek non si è suicidata e…

Visibilmente in collera, Oltan andrà dunque sul posto per affrontare Ipek e chiuderà la relazione con lei (bloccando tra l’altro il suo numero di cellulare per evitare che possa tentare di rintracciarlo). Dopo ciò, Kaşifoğlu telefonerà a Güzide e le svelerà ciò che Ipek ha fatto.

Il piano si trasformerà insomma in una vera e propria sconfitta per la folle Okuyan: visibilmente deluso, Sezai comunicherà alla figlia che da quel momento può considerarlo morto perché non vuole più avere niente a che fare con lei. Non a caso, Sezai sottolineerà a Ipek che può fare quello che vuole, persino tornare in Canada, perché il loro rapporto è ormai concluso visto che con le sue azioni è come se l’avesse ucciso.

Queste parole non faranno altro che aumentare l'astio che Ipek sente per Güzide, ma che faranno da apripista ad un'altra decisione di Sezai. L'uomo vorrà infatti riprendere la relazione con la Ozguder dal punto del quale si era interrotta e le chiederà di sposarlo il prima possibile…