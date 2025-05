Tradimento anticipazioni: Zeliş sarà arrestata! Tutti i dettagli

Niente spargimenti di sangue da parte di Mualla Dicleli (Nursel Köse) per l’attentato che, di fatto, è costato la vita al figlio Behram (Aras Aydın). Nel corso delle prossime puntate di Tradimento, la donna deciderà di assicurare alla giustizia Zeliş Gülsoy (Selin Kahraman), responsabile di quanto accaduto all’imprenditore. Facciamo dunque il punto della situazione per capire come si arriverà alla conclusione della complicatissima storyline…

Tradimento, news: Zelis è la mandante dell’attentato a Behram

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nei nostri post precedenti, la colpevolezza di Zeliş emergerà nel momento in cui Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş) entrerà in possesso del video dal quale si evincerà che è stata Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) a dare il denaro al sicario che ha sparato a Behram, costringendolo ormai da mesi a stare in coma in un letto.

Messa alle strette da Mualla, che inizialmente la riterrà la mandante dell’assassinio, Oylum confesserà di aver incontrato l’uomo su richiesta del fratello Ozan (Yusuf Çim) al fine di pagare un suo debito. Elementi che, nel giro di poco tempo, stringeranno il cerchio attorno a Zeliş, la quale avrà voluto appunto sbarazzarsi del Dicleli sia per non portare alla luce un tradimento ai danni del marito, sia per evitare che Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender) scoprisse che gli aveva rubato alcuni collier di contrabbando (sostituendoli con dei falsi).

Tradimento, trame: İlknur ferita da Zeliş

Da un lato ad Ozan cadrà il mondo addosso poiché capirà che Zeliş gli ha mentito per settimane, portandolo addirittura a pensare che Behram avesse cercato di violentarla. Dall’altro İlknur Gülsoy (Özlem Tokaslan) cercherà di evitare con tutte le sue forze che la figlia cada nelle mani di Mualla, ciò perché avrà paura che la Dicleli possa decidere di ucciderla.

Non a caso, İlknur non esiterà a ricattare Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu), minacciando di consegnare alla polizia un video che lo ritrae mentre uccide un uomo, se lui non accetterà di aiutare Zeliş a fuggire clandestinamente dalla Turchia.

Tuttavia, i suoi sforzi si riveleranno inutili: una notte, Zeliş tenterà di scappare da villa Dicleli e sparerà a Mualla. Per proteggere quest’ultima, İlknur farà da scudo con il suo corpo e verrà gravemente ferita: ricoverata d’urgenza, perderà un polmone durante una delicata operazione.

Tradimento, spoiler: Zeliş viene arrestata!

Dieci giorni dopo, Mualla riuscirà a rintracciare Zeliş grazie agli uomini che avrà messo in campo e la fermerà pochi secondi prima della fuga. Nonostante la rabbia che proverà, sapendo che Behram è vivo solo perché è attaccato alle macchine che lei non vuole staccare, Mualla sceglierà comunque di consegnare la ragazza alla giustizia.

La notizia farà tirare un sospiro di sollievo a İlknur, che deciderà di restare a lavorare per i Dicleli. Tuttavia, poche ore dopo, la donna affronterà un’altra delusione. Possiamo infatti anticiparvi che İlknur andrà da Tarık e gli chiederà di difendere Zeliş, ormai in prigione. E così, per convincerlo, cercherà ancora una volta di usare il video che prova che lui è un assassino.

Proprio in quegli istanti, İlknur apprenderà però con estremo sgomento che Tarik si è approfittato del suo ricovero per cancellare dal suo cellulare il video incriminante, motivo per cui non avrà più niente in mano per ricattare l’avvocato. Una vera e propria beffa per la madre di Zeliş… Seguici su Instagram.