Tradimento: Dündar Terzioğlu è il figlio perduto di Tarik e Güzide? | Anticipazioni

Nelle prossime puntate di Tradimento, Güzide Özgüder (Vahide Percin) non vorrà arrendersi e continuerà a cercare il figlio che è stato scambiato con Oylum (Feyza Sevil Güngör) il giorno della sua nascita. Proprio per questo, i telespettatori della dizi faranno presto la conoscenza di Dündar Terzioğlu (Birsen Altuntaş)…

Tradimento, news: ecco chi è Dündar

Dopo due tentativi andati a vuoto, Güzide scoprirà che esiste la possibilità che l’imprenditore di successo Dündar possa essere suo figlio. Mossa dalla curiosità di trovare ad ogni costo l’erede (anche se vorrà comunque continuare a considerare Oylum come sua figlia), la Özgüder andrà dunque in cerca dell’uomo. A sorpresa, anche Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu) deciderà di accompagnare Guzide nella trasferta.

Tuttavia, la situazione sfuggirà presto di mano ai due coniugi Yenersoy: Tarik dirà infatti senza alcun tatto a Dündar che potrebbe essere suo figlio e di Güzide. Dato che sarà stato cresciuto con amore dai suoi genitori, Terzioğlu reagirà all’eventualità in maniera piuttosto arrogante e caccerà in malo modo i due, accusandoli tra l’altro di essere semplicemente due truffatori che stanno cercando di mettere in cattiva luce la sua reputazione in vista della sua discesa in politica.

Tradimento, trame: Güzide vuole fare un test del DNA su Dündar

Ovviamente, Güzide si arrabbierà tantissimo con Tarik per il modo avventato in cui si è comportato. Tuttavia, col trascorrere degli episodi, la Özgüder avrà sempre più il sentore che Dündar possa essere il figlio che ha perduto tanti anni prima e ne sarà ancora più convinta quando noterà il carattere deciso e risoluto di Terzioğlu nelle varie interviste televisive che rilascerà.

Anche se non vorrà in alcun modo sostituire la donna che ha cresciuto Dündar, Güzide non riuscirà dunque a vivere nell’incertezza. Non a caso, l’avvocata riuscirà ad entrare in possesso di un campione di DNA di Dündar, che farà immediatamente analizzare per arrivare alla conclusione – positiva o negativa – della vicenda. Esito che arriverà a pochi minuti dalla celebrazione del matrimonio tra Güzide e Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal)…

Tradimento, spoiler: Dündar Terzioğlu è il figlio perduto di Tarik e Güzide?

Ad avere per primo la risposta sarà Tarik, data l’impossibilità di Güzide di rispondere al telefono per via delle nozze. Con estrema sorpresa, Yenersoy scoprirà che il DNA di Dündar coincide con quello di Güzide, motivo per il quale l’uomo è senza ombra di dubbio figlio dell’ex moglie (e dunque anche suo).

Una notizia che spingerà Güzide a recarsi dallo stesso Dündar appena avrà in mano i referti. Stavolta, Terzioğlu abbandonerà l’atteggiamento strafottente e resterà senza parole, tant’è che la Özgüder deciderà di andare via per dargli il tempo necessario per elaborare la novità.

Alla fine Dündar accetterà quanto ha scoperto o continuerà a stare alla larga dal clan Yenersoy? Occhio perché, nonostante il test del DNA positivo, vi anticipiamo che, in realtà, Güzide potrebbe essere caduta in un nuovo inganno. La storyline legata al Yenersoy perduto è dunque tutt'altro che conclusa e continuerà a riservare delle sorprese, alcune delle quali coinvolgeranno anche Dündar…