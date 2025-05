Tradimento: grave incidente per Kahraman! | Anticipazioni

A Tradimento non si può mai stare tranquilli: il pericolo è sempre in agguato. Un terribile incidente sul lavoro avrà infatti per protagonista Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş) nel corso delle prossime puntate della dizi turca. Cerchiamo dunque di capire meglio come si verificherà tutto quanto…

Tradimento, news: Kahraman e la crisi con Oylum

Successivamente al matrimonio tra Kahraman e Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) e dopo alcune settimane trascorse felici e contenti, i novelli sposi attraverseranno una grossa crisi a causa di un equivoco, che coinciderà con il ritorno in città di Aslin, un’amica di vecchia data di Oylum e Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin). Inconsapevole del fatto che ormai la Yenersoy è felicemente sposata con Kahraman, Aslin organizzerà infatti un incontro tra i due ex per consentire loro di riappacificarsi.

Durante tale tentativo, Aslin farà sì che Tolga e Oylum possano chiarirsi privatamente e, nell’uscire, cercherà di calmare una rissa tra due vicini di casa. Proprio in quel frangente, Aslin verrà quindi ferita con un colpo di pistola, motivo per il quale Kaşifoğlu e la Yenersoy dovranno andare in commissariato per testimoniare. Appena arriverà sul posto (spaventatissimo!) per raggiungere la consorte, Kahraman capirà che Oylum era in compagnia di Tolga ed andrà su tutte le furie…

Tradimento, trame: Oylum vuole il divorzio!

Dato che Kahraman si rifiuterà di ascoltarla, accusandola tra l’altro di averlo tradito, Oylum farà i bagagli, porterà con sé il piccolo Can e si rifugerà a casa della madre Güzide Özgüder (Vahide Percin). Nel giro di poco tempo, non appena avrà modo di appurare quanto successo, Kahraman si pentirà di non aver creduto alle parole della Yenersoy e tenterà a più riprese di farsi perdonare.

Tuttavia, stavolta sarà proprio Oylum a non voler sentire le sue scuse: delusa dal fatto che non si sia fidato nemmeno per un secondo di lei, la ragazza farà sapere a Güzide che vuole divorziare di Kahraman, anche se dichiarerà di essere ancora profondamente innamorata di lui. Un vero e proprio strappo che coinciderà con il matrimonio tra Güzide e Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal)…

Tradimento, spoiler: grave incidente per Kahraman

Nel giorno delle nozze tra i due senior della soap, che fortunatamente andranno a buon fine, Oylum deciderà di raggiungere il fratello Ozan Yenersoy (Yusuf Çim) al cantiere dove sta lavorando per portargli l’abito da indossare per la cerimonia. Sul posto di lavoro ci sarà anche Kahraman, entrato in affari proprio con Ozan.

Partendo da ciò, Oylum si troverà dunque ad assistere ad un rovinoso incidente nel quale resterà coinvolto proprio Kahraman! Eh sì: per evitare che un camion rovesci diverse tonnellate di terra sopra Ozan, Kahraman spingerà il cognato a terra e resterà sepolto al posto suo. Disperata, Oylum inizierà a scavare con tutti gli altri dipendenti per trarre l’uomo in salvo. Appena verrà recuperato, le condizioni di Sarpoglu appariranno piuttosto precarie ed i medici dovranno ricorrere ad un’operazione d’urgenza.

Il funesto accadimento manderà a monte i festeggiamenti per il matrimonio tra Güzide e Sezai. Tuttavia, quanto accaduto farà raggiungere a Oylum la consapevolezza che non può fare a meno di Kahraman nella sua vita. Per questo, non si staccherà nemmeno per un minuto dal suo capezzale…