Tradimento: il matrimonio di Sezai e Guzide | Anticipazioni

Dopo tante disavventure, Güzide Özgüder (Vahide Percin) e Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal) diventeranno finalmente marito e moglie nel corso delle prossime puntate di Tradimento. Un lieto evento che non mancherà di riservare diverse sorprese…

Tradimento, news: Sezai allontana Ipek dalla sua vita

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi in precedenza, la storyline arriverà ad un punto di svolta quando la folle Ipek (Ilayda Cevik) deciderà di inscenare il suo suicidio per “costringere” il padre ad allontanarsi da Güzide. Questa mossa si rivelerà però decisamente fatale per la Okuyan: Yeşim Denizeren (Asena Girişken) scoprirà infatti il grande inganno e non esiterà a rivelare tutto quanto a Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender), che informerà immediatamente Güzide e Sezai di tutto quanto.

Deluso dal modo di fare della figlia, anche per via del recente infarto che avrà subito, Sezai affronterà Ipek e sosterrà che da quel momento può considerarlo morto, visto che con le sue azioni non ha fatto altro che procurargli dolori. L’avvocato sottolineerà infatti a Ipek che può fare tutto ciò che vuole, compreso tornare in Canada, perché nella sua vita non c’è più spazio per una persona bugiarda e manipolatrice come lei. Una frattura, quella tra padre e figlia, che porterà ad un gesto concreto di Sezai verso Güzide…

Tradimento, trame: Sezai vuole sposare Güzide quanto prima

Certo dei sentimenti che prova nei suoi riguardi fin da quando era un giovane studente universitario, Sezai comunicherà a Güzide che vuole sposarla il prima possibile, anche il giorno seguente. Visibilmente felice, la Özgüder accetterà subito la proposta del fidanzato e si lancerà nei preparativi delle nozze, a partire dalla scelta dei due testimoni, ossia la stessa Yeşim e Nazan Tokluca (Meltem Baytok), con la quale avrà chiarito ogni tipo di dissapore.

Nella lista di invitati, piuttosto ristretta, non figureranno né Ipek, né tantomeno Tarık Murat Yenersoy (Mustafa Uğurlu), da sempre avverso al legame tra l’ex moglie e Sezai. Dal canto loro, Oylum (Feyza Sevil Güngör) e Ozan (Yusuf Çim) non opporranno resistenza al matrimonio della madre e decideranno di stare al suo fianco in questo giorno felice…

Tradimento, spoiler: il matrimonio di Sezai e Güzide

E così, Sezai e Güzide diventeranno finalmente marito e moglie nel corso di una cerimonia civile. Tuttavia, come vi abbiamo già accennato, non mancheranno diversi imprevisti: ad esempio, all’ultimo minuto Oylum e Ozan non riusciranno a partecipare e ciò per un motivo ben preciso. Possiamo anticiparvi che Ozan dovrà recarsi in cantiere per risolvere un problema, motivo per il quale chiederà a Oylum di raggiungerlo lì in modo tale da portargli lo smoking da indossare.

Purtroppo, in strada ci sarà un notevole traffico che farà fare ritardo a Oylum. Visti gli altri matrimoni da celebrare, il funzionario municipale insisterà dunque per dare il via alla cerimonia, costringendo Güzide a fare a meno dei suoi figli nel suo giorno felice. Come se non bastasse, un incidente in cantiere spezzerà subito la gioia dei novelli sposi, ma di questo vi parleremo nel nostro prossimo post… Seguici su Instagram.