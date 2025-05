A Tradimento arriva Kadriye! Sorpresa: è la madre di un importante personaggio!

Un nuovo mistero sta per fare capolino nelle prossime puntate di Tradimento. Tra qualche settimana, i telespettatori faranno infatti la conoscenza della misteriosa Kadriye, un’ex ballerina di un locale notturno che si rivelerà essere la madre di un personaggio della dizi già in scena da diverso tempo. Tuttavia, la donna sarà collegata anche a qualcun altro…

Tradimento, news: ecco chi è Kadriye

Possiamo già anticiparvi che Kadriye è la madre naturale di Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş). Grazie ad un dialogo emergerà che l’uomo è stato adottato dalla sorella di Mualla Dicleli (Nursel Köse) quando aveva circa tre mesi, dopo essere stato abbandonato dalla madre. Il racconto giustificherà le ricerche di una ballerina di professione che Sarpoglu vuole rintracciare ormai da diverso tempo.

La realtà sarà però ben diversa: dal canto suo, Kadriye sosterrà che Kahraman è stato strappato dalle sue braccia a pochi mesi dalla nascita. Il motivo? La sua relazione extraconiugale con il marito di Mualla. Quest’ultima, insomma, si sarà convinta del fatto che Kahraman è il figlio illegittimo del defunto consorte.

Non a caso, appena scoprirà che la “nemica” è tornata a Istanbul, Mualla non esiterà a presentarsi a casa di Kadriye e minaccerà di fare del male allo stesso Kahraman, che ha cresciuto quasi come se fosse figlio suo, qualora dovesse tentare di mettersi in contatto con lui.

Tradimento, trame: cosa c’entra Kadriye con Sezai?

Da un lato i telespettatori avranno dunque modo di comprendere che Mualla si sente tanto legata a Kahraman per via del legame di parentela che lo unirebbe al defunto marito; dall’altro la storyline si arricchirà presto di un ulteriore particolare: Kadriye riceverà infatti la visita inaspettata di Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal).

Nel corso di una cena, Sezai chiarirà a Kadriye che è stata una persona importante all’interno della sua vita, ma ribadirà anche che ormai non c’è più spazio per lei nella sua quotidianità perché intende sposare quanto prima Güzide Özgüder (Vahide Perçin). Da tale conversazione sarà chiaro che Sezai e Kadriye hanno avuto una relazione abbastanza duratura.

Tradimento, spoiler: Kadriye si presenta da Güzide, ecco perché

E bisognerà fare particolare attenzione anche a una mossa successiva di Kadriye: quest’ultima si presenterà infatti nell’ufficio di Güzide e le chiederà di assumere la sua difesa nella battaglia legale che vuole tentare per riabbracciare finalmente suo figlio dopo trent’anni. Al primo incontro, Kadriye eviterà però di dire a Güzide che sta parlando di Mualla e di Kahraman, ossia della consuocera e del genero, dato il matrimonio dell’uomo con Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör).

Per attirare la “curiosità” dell’avvocato, Kadriye si limiterà infatti a dire a Güzide di avere scelto il suo studio perché può comprenderla, dato che anche lei sta cercando il suo figlio naturale. Per questo le preciserà che al loro incontro successivo le fornirà tutte le prove necessarie in grado di dimostrare che sta raccontando tutta la verità su quello che le è capitato… Seguici su Instagram.