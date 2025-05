Tradimento: Oylum confessa a Mualla che Can è figlio di Tolga ma… | Anticipazioni

In seguito all’arresto di Zeliş Gülsoy (Selin Kahraman) come mandante dell’attentato ai danni di Behram Dicleli (Aras Aydın) le storyline di Tradimento subiranno un ulteriore scossone. Non a caso, ad un certo punto, Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) cercherà di affrancarsi ulteriormente dalla suocera Mualla Dicleli (Nursel Köse) e le rivelerà che il piccolo Can è in realtà figlio dell’ex fidanzato Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin). Tuttavia, la reazione di Mualla sarà sorprendente, vediamo insieme perché…

Tradimento, news: Oylum e le vessazioni di Mualla

Stanca dei continui atteggiamenti della suocera, che inizierà a trattarla ancora peggio quando scoprirà che il nipote Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş) si è perdutamente innamorato di lei, Oylum non si sentirà più in alcun modo legata alla famiglia Dicleli. Ciò soprattutto nel momento in cui Zeliş verrà finalmente assicurata alla giustizia per quanto fatto a Behram.

Rassegnata al fatto che Mualla voglia ancora tenere attaccate le macchine che tengono in vita Behram, nonostante la morte cerebrale diagnosticata dai medici, Oylum penserà dunque di andare a stare dalla madre Güzide Özgüder (Vahide Perçin), ma anche stavolta la signora Dicleli non sarà del suo stesso parere e così cercherà di bloccarla. Questa ennesima sopraffazione, però, spingerà Oylum a parlare…

Tradimento, spoiler: Oylum confessa a Mualla che Can è figlio di Tolga

Eh sì: per convincerla a lasciarla andare, Oylum dirà di getto a Mualla che Can non è figlio di Behram ma di Tolga. Tale rivelazione, tuttavia, porterà la Yenersoy a scoprire un’amara verità: Mualla farà infatti presente alla nuora che sapeva già che il neonato non fosse suo nipote, visto che è ricorsa ad un segreto esame del DNA appena Oylum l’ha dato alla luce!

Nonostante ciò, Mualla intimerà a Oylum di non parlare a nessuno del gran segreto, ciò perché attraverso Can – che intende crescere come suo nipote legittimo – vuole portare avanti il cognome dei Dicleli, dato che purtroppo Behram non potrà avere altri eredi. Ovviamente, per spingerla a non parlare, Mualla ricorderà a Oylum che non esiterà a fare del male a Tolga qualora le cose non dovessero andare come ha deciso.

Tradimento, trame: Oylum incontra Tolga…

Stavolta, contrariamente ad ogni tipo di pronostico, Oylum sembrerà però disposta a fronteggiare ad ogni costo le rappresaglie di Mualla, tant’è che quello stesso giorno incontrerà Tolga.

Comunque sia, possiamo già anticiparvi che Oylum non parlerà a Tolga della paternità di Can, continuando a mantenerlo all’oscuro di tutto quanto, ma lo metterà al corrente di un piano messo in atto da Mualla per incastrarlo per una questione legata alla mafia coreana.

Ciò basterà a spaventare Mualla: appena non ritroverà Oylum, la donna temerà infatti che Oylum sia scappata con Can, che invece si troverà in compagnia della nipote Nazan Tokluca (Meltem Baytok). Anche se, neanche a dirlo, la stessa Mualla non farà di certo i salti di gioia quando apprenderà che Oylum ha mandato a monte il suo piano contro Tolga… Seguici su Instagram.