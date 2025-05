Tradimento: Yeşim e Sezai “alleati” contro Tarik, ecco cosa gli faranno | Anticipazioni

Scherzetto in arrivo per Tarık Murat Yenersoy (Mustafa Uğurlu) nel corso delle prossime puntate di Tradimento. Yeşim Denizeren (Asena Girişken) e Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal) decideranno di fare fronte comune per farla pagare all’avvocato per due motivi ben precisi. Scopriamo insieme quali…

Tradimento, news: il nuovo lavoro di Yeşim

Dopo aver sposato Tarik con l’aiuto di Güzide Özgüder (Vahide Perçin), Yeşim deciderà di buttarsi a capofitto anche nel mondo del lavoro. Per questo, insieme ad alcune donne, la Denizeren aprirà una società di catering, che rischierà di chiudere in tempi brevi quando un uomo si presenterà nel suo ufficio e la minaccerà con una pistola.

Nel giro di pochi giorni, Yeşim scoprirà però che quel criminale è stato ingaggiato proprio da Tarik per scoraggiarla dal portare avanti l’attività. In attesa di trovare un modo per vendicarsi, Yeşim continuerà quindi ad impegnarsi per far fruttare la sua azienda e coinvolgerà nel progetto anche Ümit Özgüder (Cem Sürgit), il quale avrà così modo di dimostrare la sua bravura in cucina. Contemporaneamente a tutta questa vicenda, persino Sezai troverà una motivazione per prendersela con Tarik…

Tradimento, trame: Sezai arrabbiato con Tarik

Appena si renderà conto di tutte le menzogne che gli ha raccontato İpek (İlayda Çevik), inviperita con Güzide perché la considererà in parte responsabile del suicidio della madre Sema, Sezai scoprirà che Tarik ha aiutato la nipote Azra (Alize Gördüm) a vendere un’automobile precedentemente acquistata dalla figlia.

Dato che non potrà annullare la vendita, visto che Ipek aveva registrato la vettura a nome di Azra, Sezai si alleerà con Yeşim per riavere il denaro indietro da Tarik. I due inaspettati alleati, uniti dal legame che avranno ormai entrambi con Güzide, studieranno dunque nei minimi dettagli un piano per mettere Tarik di fronte alle sue responsabilità. E così progetteranno un finto arresto dell’avvocato…

Tradimento, spoiler: Yeşim e Sezai “alleati” contro Tarik

Possiamo anticiparvi che Tarik verrà agganciato da alcuni finti poliziotti. Questi ultimi ammanetteranno e chiuderanno Yenersoy per ore in una stanza, senza dargli nemmeno la possibilità di contattare un avvocato. Ad un certo punto, Yeşim sceglierà dunque di farsi vedere da Tarik e lo rimprovererà per l’uomo che ha ingaggiato affinché chiudesse l’azienda.

Qualche secondo dopo, pure Sezai entrerà nella stanza e obbligherà Tarik a firmare un assegno con l’intero importo che lui e Azra hanno ottenuto con la vendita della macchina di Ipek. Yesim e Sezai tenderanno dunque un doppio “scacco matto” allo spietato avvocato.

Da un lato Tarik giurerà di vendicarsi di loro per ciò che i due gli hanno fatto; dall’altro la Denizeren e Okuyan festeggeranno (almeno per il momento) per la buona riuscita del falso arresto. Circostanza che darà modo a Sezai di tirare un sospiro di sollievo, visto che avrà recuperato un po’ del denaro sperperato da Ipek. Tuttavia, vi anticipiamo che Sezai dovrà ancora continuarsi a guardare le spalle dai loschi piani della figlia… Seguici su Instagram.