Tradimento: Yeşim riuscirà a sposare Tarik? | Anticipazioni

Dopo tanti sforzi, Yeşim Denizeren (Asena Girişken) riuscirà nel suo intento: sposare Tarık Murat Yenersoy (Mustafa Uğurlu) per garantire un futuro sereno a se stessa e alla piccola Öykü (Masal Ayşe Gençer). Una svolta che arriverà nel corso delle prossime puntate di Tradimento e che farà da preludio all’inizio di un’attività imprenditoriale della donna…

Tradimento, news: Tarik cerca di non sposare Yeşim ma…

Yeşim userà l’arma del ricatto per costringere Tarik a sposarlo: come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri precedenti post, la Denizeren minaccerà di utilizzare il video dal quale si evincerà che Yenersoy ha sparato a sangue freddo (uccidendolo) ad uno dei suoi complici. A quel punto, all’avvocato non resterà altra scelta se non quella di accettare ogni condizione di Yeşim, tant’è che la riaccoglierà in casa e lascerà che organizzi il loro matrimonio.

Tuttavia, nel frattempo, Tarik studierà un diversivo per evitare di diventare il marito di Yeşim. Conscio del fatto che la “fidanzata” ha nascosto il filmato incriminante in una cassetta di sicurezza, della quale ha dato la chiave a Güzide Özgüder (Vahide Perçin) nel caso dovesse succederle qualcosa, Yenersoy farà di tutto per entrare in possesso della prova contro di lui. E approfitterà proprio del giorno delle nozze per cercare di sottrarla a Yeşim, che andrà dunque su tutte le furie appena l’uomo non si presenterà all’altare…

Tradimento, spoiler: Yeşim riesce a sposare Tarik!

Occhio dunque a quello che succederà in seguito: fortunatamente, Yeşim riuscirà a intuire ciò che stava per fare Tarik e gli farà presente che ha nascosto il video in un luogo più sicuro. Per questo, dato che non avrà nulla in mano per fermare le richieste della “compagna”, Tarik dovrà accettare suo malgrado il matrimonio, che verrà dunque riorganizzato dalla donna.

Si tratterà di una cerimonia abbastanza semplice, alla quale presenzierà però anche Güzide in qualità di testimone di Yeşim. Tra gli invitati, oltre a Öykü, ci saranno anche Ümit (Cem Sürgit) e Ozan (Yusuf Çim), quest’ultimo forzato dalla madre e dallo zio a partecipare. Stavolta le nozze verranno quindi celebrate, con buona pace di Tarik, il quale dovrà assecondare un’altra folle richiesta della consorte “ricattatrice”…

Tradimento, trame: la nuova richiesta di Yeşim

Dato che sarà profondamente annoiata dalla sua nuova vita, Yeşim vorrà anche lavorare e pretenderà da Tarik dei soldi per aprire la sua nuova attività imprenditoriale. Dopo aver occupato per giorni interi l’ufficio di Yenersoy, con il fine di fare dei colloqui di lavoro a diverse donne, la Denizeren penserà dunque di aprire un’attività di ristorazione.

Tale progetto andrà dunque a buon fine oppure Tarik ci metterà lo zampino affinché fallisca prima ancora di cominciare? Vi consigliamo di fare particolare attenzione a questa storyline perché, molto presto, qualcuno di inaspettato vorrà diventare socio di Yeşim. Di chi si tratterà?