Tradimento: Zeliş spara a İlknur! Ecco perché | Anticipazioni

In che modo reagirà Zeliş Gülsoy (Selin Kahraman) quando tutti quanti scopriranno che è stata lei ad assoldare un sicario per uccidere il cognato Behram Dicleli (Aras Aydın)? Per avere la risposta a questa domanda bisognerà osservare con attenzione ciò che accadrà nelle prossime puntate di Tradimento, visto che la situazione si farà abbastanza tesa. E la prima a rischiare la vita sarà İlknur (Özlem Tokaslan), la madre di Zeliş…

Tradimento, news: tutti scoprono cosa ha fatto Zeliş

Come vi abbiamo già raccontato in precedenza, Zeliş ha deciso di assoldare un killer per attentare alla vita di Behram per due motivi: voleva impedire al cognato di rivelare un tradimento perpetrato ai danni del marito, Ozan Yenersoy (Yusuf Çim), e inoltre voleva evitare che Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender) scoprisse che gli aveva sottratto alcuni prestigiosi gioielli di contrabbando, sostituendoli con delle riproduzioni false.

Tuttavia, il piano si ritorcerà contro la ragazza nel momento in cui Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş) entrerà in possesso di un filmato dal quale si evincerà che è stata Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) a consegnare al sicario i soldi affinché sparasse a Behram. Messa alle strette dalla suocera Mualla Dicleli (Nursel Köse), Oylum dirà dunque di avere incontrato quell’uomo soltanto perché, tramite un sms, Ozan le aveva chiesto di pagare un suo debito.

Tutti questi passaggi porteranno a scoprire che è stata Zeliş, inviando un messaggio a Oylum dal cellulare di Ozan, a cercare di incastrare i fratelli Yenersoy per quanto accaduto a Behram, ormai da mesi in coma (e vivo soltanto perché attaccato alle macchine).

Tradimento, trame: Ilknur cerca di aiutare Zeliş

Dato che – avendo interrotto alcuni giorni prima il suo matrimonio con Ozan – non avrà più un posto in cui rifugiarsi, Zeliş chiederà ovviamente aiuto alla madre Ilknur, che continuerà a nasconderla rischiosamente a casa di Mualla anche quando emergerà ciò che ha fatto a Behram.

Dopo averla chiusa in camera, sottolineando che non deve farsi vedere dalla Dicleli per nessuna ragione, Ilknur andrà dunque in cerca di Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu), ma per quale motivo? Utilizzerà il filmato, rubato a sua volta a Yeşim Denizeren (Asena Girişken), dove si vedrà chiaramente Tarik uccidere un uomo e deciderà di ricattarlo.

In pratica, Ilknur farà presente a Yenersoy che non esiterà a denunciarlo per omicidio qualora non dovesse aiutare Zeliş a fuggire illegalmente dal paese. Ricatto al quale l’uomo non potrà fare altro che prestarsi, tant’è che inizierà subito a mobilitarsi per fare ottenere alla nuora un passaporto falso…

Tradimento, spoiler: Zeliş spara a Ilknur

Tuttavia, Zeliş non avrà abbastanza pazienza e, nonostante il piano messo in atto dalla madre per salvarla dalla furia di Mualla, tenterà in piena notte di fuggire in gran segreto e ruberà una pistola ad uno degli uomini della Dicleli. Ad ogni modo, la Gülsoy non andrà molto lontano, visto che incrocerà all’uscita dell’abitazione proprio Mualla, che la sfiderà a spararle perché, in caso contrario, non andrà da nessuna parte.

Provocazione che Zeliş raccoglierà anche quando arriverà sul posto la madre Ilknur, che farà da scudo con il suo corpo e si prenderà una pallottola in pieno petto al posto di Mualla!

Da un lato Ilknur verrà portata d’urgenza in ospedale e sottoposta ad un’operazione; dall’altro – grazie al trambusto venutosi a creare – Zeliş riuscirà a far perdere le sue tracce, dopo aver sparato alla madre, e tenterà di trovare ad ogni costo un modo per evitare la prigione.

Il tutto mentre, ormai completamente sotto choc, Ozan capirà di avere sposato una donna che non ha fatto altro che prenderlo in giro dal primo minuto… Seguici su Instagram.