Un posto al sole: Michele, ecco chi lo aiuterà nelle indagini | Anticipazioni

Nelle attuali puntate di Un posto al sole, Michele Saviani (Alberto Rossi) sta iniziando a fare grandi progressi con la fisioterapia e, intanto, si sta interessando sempre di più ad Agata Rolando (Maria Cristina Mastrangeli), la donna misteriosa che è entrata nella sua vita quando si trovava tra la vita e la morte.

Proprio riguardo ad Agata, nell’immediato noteremo come Michele sia destinato a rimanere profondamente colpito dal racconto dell’infermiera Iolanda Baroni (Patrizia Pozzi) sulle capacità paranormali della Rolando. Poi però, un confronto con la più “scientifica” Rossella (Giorgia Gianetiempo) farà sì che il giornalista decida di lasciar perdere questa faccenda – almeno per ora – e decida di dedicare il suo acume al lavoro, proprio come una volta.

Anche così facendo, tuttavia, i guai non mancheranno! Michele sta per scoprire che la famiglia del suo collaboratore Assane ha denunciato la scomparsa dell’uomo, giungendo alle conclusioni che a pilotare la sparizione potrebbe essere stato il “solito” Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo)!

Per accertarsene, Michele tornerà nelle campagne dove l’avevamo visto tempo addietro con Assane, ma questo suo modo di fare gli procurerà di nuovo parecchie “antipatie”. E quando il giornalista sembrerà non tornare a casa, Silvia (Luisa Amatucci) si spaventerà tantissimo pensando a eventuali ritorsioni!

In realtà pare che per ora non succederà nulla di particolare, ma quel che è certo è che nelle indagini di Michele entrerà prestissimo un nuovo “collaboratore”: si tratta di Damiano Renda (Luigi Miele), che lo aiuterà a investigare proprio su Assane… Seguici su Instagram.