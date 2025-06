Beautiful, anticipazioni americane: Carter e Hope si fidanzano. E Daphne che fine farà?

Nelle puntate americane di Beautiful, la riconciliazione tra Carter Walton e Hope Logan (di cui vi avevamo già parlato QUI) è stata coronata da un’importante mossa da parte dell’avvocato. L’uomo, infatti, ha espresso alla sua dolce metà tutto il proprio amore, chiedendole di sposarlo. Il gesto, immancabile anello incluso, ha colto Hope alla sprovvista ma, contrariamente alle aspettative, la giovane Logan ha accettato di fidanzarsi con l’attuale direttore operativo della Forrester Creations!

La precedente relazione di Hope con Thomas Forrester, infatti, era naufragata proprio per l’impossibilità della ragazza di impegnarsi ufficialmente con lo stilista, ma, evidentemente, il problema era la reale forza dei sentimenti che nutriva per lui, piuttosto che la rapidità dell’evolversi degli eventi.

Se Brooke Logan ha accolto con entusiasmo la notizia, più tiepida è stata la reazione di Ridge Forrester che, ancora impegnato a cercare di superare il colpo di mano dell’ex figliastra nei confronti dell’azienda, ha comunque dichiarato di augurare alla coppia la felicità: se stare insieme è ciò che li rende felici, lui li supporterà. Chi, invece, ha avuto il cuore infranto è stata Daphne Rose: la chimica (esperta di profumi) è rimasta talmente male dall’apprendere la riconciliazione tra Carter e Hope… che ha fatto i bagagli e lasciato Los Angeles!

Inizialmente reclutata dall’amica Steffy Forrester per separare Hope e Carter, allo scopo di ottenere da quest’ultimo la restituzione del controllo della Forrester Creations, ha finito ben presto per invaghirsi dell’avvocato, fino ad innamorarsene. Questa, dunque, è la fine di Daphne?

C’è chi specula che, in realtà, tra qualche mese la donna potrebbe tornare, incinta, magari proprio in occasione delle nozze tra Carter e Hope. In realtà, niente al momento lascia intendere che tra l’uomo e Daphne ci sia stato più di un bacio: la notte che Carter ha sentito Hope esprimere amore per Liam Spencer (travisandone le parole, dato che la Logan aveva appena appreso del cancro terminale dell’ex), lui si era fatto consolare da Daphne, ma, almeno in apparenza, i due non sono mai andati oltre.

Tuttavia ci sarebbe ampio margine per qualche rivelazione a sorpresa, vista la reazione fin troppo emotiva della donna per la successiva riconciliazione di Carter con la Logan. Che tra i due, quella sera, possa essere successo qualcosa di più?