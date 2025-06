Beautiful: Nick tornerà per Brooke ma… | Anticipazioni americane

Come già riportatovi da tempo, l’estate americana di Beautiful si aprirà con il ritorno sulla scena di Nick Marone, come sempre interpretato da Jack Wagner. Il primo episodio di quello che si rivelerà essere un arco narrativo limitato è fissato negli Stati Uniti per il 13 giugno (in Italia dovremo invece attendere molto più tempo).

L’ex lupo di mare ripiomberà nella vita di Brooke Logan ancora innamorato dell’ex moglie, che non è mai riuscito a dimenticare nonostante le relazioni importanti con sua sorella Katie Logan e con sua figlia Bridget Forrester, avute negli ultimi anni della sua permanenza a Los Angeles. Senza tralasciare il brevissimo flirt (di cui nessuno si ricorda) con Donna Logan, poco prima che Nick si eclissasse in sordina nel 2012.

Insomma, Nick ha sempre subito il fascino Logan, ma ad averlo davvero stregato sembra essere Brooke, da tempo tornata su piazza sebbene stia ripetutamente cercando di convincere Ridge Forrester a lasciare Taylor Hayes e tornare da lei.

Lo stesso Ridge, però, fa resistenza: se la rottura era avvenuta quando Hope Logan, con la complicità di Carter, aveva sottratto il controllo della Forrester Creations ai suoi proprietari, quella situazione sembra essersi risolta e per i due si sono riaperte le porte della casa di moda, nonché l’inizio del perdono da parte di Ridge e famiglia.

L’uomo però non ha dimenticato come Brooke, messa di fronte ad una scelta, aveva provato a difendere la figlia dalla rabbia di Ridge, non tollerando gli insulti dell’uomo nei confronti di Hope. C’è da dire che Brooke aveva anche provato ad assecondare la figlia e Carter con l’obiettivo di convincere quest’ultimo a restituire il controllo dell’azienda, solo che a quel punto Ridge si era già rimesso con Taylor e lo stilista è deciso a rispettare, per una volta, l’impegno preso e a ricambiare l’amore incondizionato della psichiatra.

Una scelta che Eric Forrester non è in grado di accettare: ora che la pace è tornata, per l’uomo è ora che Ridge molli Taylor e torni dal suo destino. L’anziano stilista, di recente, ha provato a fare da Cupido quando, in occasione di una sfilata della linea Couture realizzata con Ridge, di nascosto ha fatto in modo che Brooke indossasse l’abito di punta, che altro non era che lo storico abito da sposa con cui la donna aveva sfilato su una barca a Portofino.

Il piano ha rischiato di deragliare, però, quando la Logan è rimasta chiusa in camerino con Taylor Hayes: la rivale, subodorando un tentativo di sabotaggio ai suoi danni, aveva affrontato Brooke, invitandola fortemente a mostrare rispetto per la sua relazione. Alla fine il contrattempo si è risolto e Brooke è potuta salire in passerella, posando per la stampa insieme a Ridge.

Nonostante i ricordi abbiano smosso qualcosa in Ridge, il piano non ha causato problemi alla sua relazione con Taylor, la quale ha compreso che, da un punto di vista pubblicitario, l’effetto nostalgia dell’immagine della Logan con lo stilista faccia bene agli affari, sentendosi tuttavia forte del fatto che Ridge, a fine giornata, torna però a casa da lei, nella vita vera.

Eric, però, non demorderà e sfrutterà un viaggio di lavoro in Italia proprio per provare a far riconciliare il figlio con Brooke. Sarà questa situazione che avrà come scenario le zone di Napoli e Capri, dove Beautiful ha girato alcune scene nei giorni scorsi.

Come avrete già capito, il piano di Eric troverà nella figura di Nick Marone un potenziale problema: l’uomo, infatti, a quel punto si sarà già ripresentato nella vita di Brooke. Quest’ultima scoprirà di avere un’altra opzione rispetto a Ridge? Anche con Nick, infatti, la Logan condivide un passato potente, che riuscirà a smuovere vecchi sentimenti sepolti… ma forse mai scomparsi!

Stando ad alcune dichiarazioni di Jack Wagner, questo ritorno di Nick sarà a tempo limitato e, quindi, appare inevitabile che il suo personaggio uscirà perdente nella corsa per il cuore di Brooke. Tuttavia l’attore ha fatto capire che, successivamente, lui e il suo alter ego potrebbero di nuovo fare ritorno, molto presto.

Wagner, infatti, è impegnato da anni sul set della serie tv “Quando chiama il cuore” e potrebbe dunque essere difficile conciliare a tempo pieno entrambe le produzioni. Vedremo, dunque, se Nick è destinato a riaffacciarsi poi in pianta stabile per un nuovo capitolo nella storia tra Ridge, Brooke e Taylor. Seguici su Instagram.