Beautiful: Taylor chiede a Ridge di sposarla! | Anticipazioni puntate americane

Proposta di matrimonio in arrivo nelle puntate americane di Beautiful, quando Taylor Hayes manifesterà a Ridge Forrester il desiderio di diventare di nuovo sua moglie, chiedendogli di sposarla. La coppia, come sapete se seguite le nostre news dagli USA, sta insieme da diversi mesi, ma non ha ancora ufficializzato l’unione. Tuttavia, arrivati a questo punto, Taylor sentirà l’esigenza di formalizzare il rapporto, magari mettendolo così al sicuro dall’ombra di Brooke Logan.

Per quanto la psichiatra si dichiari del tutto certa, stavolta, delle buone intenzioni dell’ex marito, il comportamento, a volte, tradisce dell’insicurezza. Tra l’altro lei e Ridge vivono ospiti nella proprietà di Eric Forrester, il quale non fa mistero della convinzione che il figlio dovrebbe stare con la Logan…

Taylor ha chiaramente affrontato l’argomento con il patriarca, dimostrandosi consapevole che, settimane fa, è stato lui ad orchestrare l’uscita in passerella di Brooke con il vecchio abito da sposa indossato a Portofino in passato, a favore di stampa ma soprattutto di Ridge (e con l’intento di smuovere in lui un “effetto nostalgia” che lo portasse a ripensare le sue scelte sentimentali).

Insomma, Taylor è circondata da persone che la ritengono un ripiego e che attendono che Ridge la molli, magari smosso ora dal ritorno inatteso dell’inviso fratellastro Nick Marone. L’effetto gelosia è almeno ciò che spera Brooke, la quale, però, potrebbe presto ricevere la spiacevole notizia del fidanzamento di Ridge.

Sebbene, infatti, gli spoiler non anticipino la risposta dell’uomo alla proposta di Taylor, è facile pensare che possa essere positiva: le anticipazioni americane segnalano che i due, successivamente, si godranno il loro amore. La richiesta di matrimonio, però, avrà sicuramente uno spettatore in Nick, il quale, una volta che avrà assistito alla scena, correrà ad informarne Brooke, la quale solo in un secondo momento avrà modo di affrontare l’argomento con lo stesso Ridge.

Tutto questo, comunque, avverrà in attesa delle puntate girate a Napoli e Capri il mese scorso, che negli Stati Uniti andranno in onda nel corso dell'estate e che dovrebbero ristabilire una reunion tra Brooke e Ridge. A quel punto cosa ne sarà di questa reincarnazione di Taylor, che sembra essere stata riportata in scena, come accade da lustri, solo per fare una mesta, se non umiliante, fine?