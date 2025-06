Forbidden Fruit: Alihan attratto da Zeynep? | Anticipazioni

Nel corso delle tante puntate di Forbidden Fruit, la nuova dizi turca in onda su Canale 5 da lunedì 30 giugno alle 14.10, i telespettatori avranno modo di conoscere anche Zeynep Yılmaz (Sevda Erginci), la sorella dell’intrigante Yıldız (Eda Ece). Fin da subito, la ragazza sembrerà entrare nelle grazie di Alihan Taşdemir (Onur Tuna), il suo nuovo capo…

Forbidden Fruit, news: Alihan rileva l’azienda dove lavora Zeynep

La storyline comincerà a delinearsi nel momento in cui Alihan rileverà l’azienda dove lavora Zeynep e la licenzierà insieme ad altri colleghi. Stupita dal comportamento del nuovo capo, che considererà un grande egoista, la Yilmaz potrà comunque tirare un sospiro di sollievo. Alihan deciderà infatti di riassumerla, dopo averla congedata, affinché segua un progetto ambientale del quale si è presa cura da ben prima del suo arrivo.

Una situazione complicata che porterà Zeynep a lavorare a stretto contatto con Alihan, ma pure a scontrarsi con lui in più di un’occasione, soprattutto quando deciderà di assumere come sua personale assistente una donna non qualificata, con dei grossi problemi personali, che finirà per rovesciare del caffè su una planimetria di un progetto studiata dal Alihan nei minimi dettagli. A quel punto, Zeynep non avrà più scuse per trattenere la sua sottoposta e dovrà procedere con il suo licenziamento, proprio come lo stesso Alihan le imporrà di fare…

Forbidden Fruit, trame: la relazione tra Alihan e Lal

Invitata da Hakan Kurtuluş (Sinan Eroğlu) a dare una possibilità all’amico Alihan, che definirà un uomo burbero ma dal cuore buono, Zeynep cercherà di scavare più a fondo nell’animo del suo nuovo capo quando le regalerà una borsa nuova di zecca. Un regalo che non avverrà per caso: la Yilmaz verrà scippata nel bel mezzo di una commissione non autorizzata svolta al posto della collega Eda, che così verrà trasferita in un altro ufficio.

Avere a che fare con Alihan, comunque, non si rivelerà per niente semplice per Zeynep, dato che la vita del datore di lavoro sarà piuttosto complicata. Da tempo in una relazione con Lal Uzun (Tuğçe Koçak), che cercherà invano di convincerlo a dare una svolta al loro rapporto, l’uomo d’affari non sembrerà pronto ad impegnarsi, ma al tempo stesso inizierà a concentrare ogni sua attenzione su Zeynep, dando l’impressione di essere piuttosto attratto da lei.

Forbidden Fruit, spoiler: Alihan attratto da Zeynep?

Possiamo infatti anticiparvi che Alihan deciderà di partecipare ad un concerto soltanto quando scoprirà che interverrà anche Zeynep. Agendo in tale modo, il businessman si indispettirà quando vedrà la dipendente in compagnia dell’amico d’infanzia Emir Yüksel (Serkan Rutkay Ayıköz) e crederà erroneamente che si tratti del suo fidanzato.

Appena Emir resterà coinvolto in una rissa nel locale, Alihan agirà dunque in protezione di Zeynep e la inviterà a troncare la sua relazione con il ragazzo, considerando addirittura l’ipotesi di lasciarlo in cella per qualche giorno. Parole che porteranno la Yilmaz a chiarire l’equivoco e a spiegare all’imprenditore che Emir in realtà è soltanto un amico!

Tutto ciò sarà dunque soltanto il preludio di una lunga storia d'amore che avrà per protagonisti Alihan e Zeynep, anche se bisognerà avere un po' di pazienza…