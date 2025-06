Forbidden Fruit anticipazioni: Alihan bacia Zeynep

Una storia d’amore prenderà piede già della prime puntate di Forbidden Fruit, la nuova dizi di Canale 5 in onda da questo pomeriggio. L’imprenditore Alihan Taşdemir (Onur Tuna) non riuscirà infatti a nascondere per troppo tempo l’attrazione che sente per la sottoposta Zeynep Yılmaz (Sevda Erginci) e finirà per darle un bacio sulle labbra. Una svolta che colpirà tantissimo la giovane…

Forbidden Fruit, news: Alihan e la relazione con Lal

Inflessibile e integerrimo sul lavoro, Alihan è da tempo legato sentimentalmente a Lal Uzun (Tuğçe Koçak), che spera di sposarlo il prima possibile. Un auspicio che però non corrisponderà con il pensiero di Taşdemir, che in più di un’occasione spiegherà alla donna che hanno deciso di frequentarsi per divertimento e soprattutto senza alcun tipo di impegno serio.

Fatto sta che per tutta la high society di Istanbul, Alihan e Lal sono considerati come una coppia affiatatissima che, prima o poi, convolerà a nozze. Un particolare che Zeynep ignorerà quando comincerà ad avere sempre più a che fare con Alihan, diventato il suo nuovo capo quando ha rilevato l’azienda per cui lei lavora.

Forbidden Fruit, trame: Zeynep vuole conoscere meglio Alihan

A colpire positivamente Zeynep sarà un’azione di Alihan: quest’ultimo obbligherà infatti Zeynep a licenziare l’assistente appena assunta poiché non abbastanza qualificata per la mansione che la ragazza le ha assegnato; tuttavia, il giorno successivo a tale pretesa, la Yildiz scoprirà che Alihan ha trovato un’occupazione più consona per la donna, con a carico un figlio da seguire. Un gesto che spiazzerà tantissimo Zeynep, la quale a quel punto capirà che Alihan non è il capo insensibile che si sforza di mostrare ad ogni costo quando si trova in ufficio.

Visto che anche Hakan Kurtuluş (Sinan Eroğlu), il migliore amico dell’imprenditore, la inviterà a scavare più a fondo, Zeynep si avvicinerà piano ad Alihan, che dal canto suo darà più volte segno del fatto di nutrire una sorta di attrazione per lei. La magia rischierà però di sgretolarsi quando Zeynep scoprirà attraverso i rotocalchi che Alihan è fidanzato con Lal…

Forbidden Fruit, spoiler: Alihan bacia Zeynep

Spiazzata, Zeynep troverà una scusa per non presentarsi al lavoro, ma Alihan intuirà la ragione del suo improvviso malessere quando leggerà sui giornali la notizia del suo ipotetico matrimonio con Lal. Possiamo infatti anticiparvi che Alihan si presenterà a sorpresa a casa di Zeynep e, nel bel mezzo di un dialogo, la sorprenderà dandole un bacio sulle labbra.

L’avvicinamento manderà in completa confusione Zeynep, che a quel punto parlerà più del dovuto a causa dell’imbarazzo. Per metterla a tacere, Alihan le darà dunque un secondo bacio e poi la inviterà a presentarsi in ufficio il giorno successivo, visto che ha constatato di persona che non sta così tanto male.

Un momento che farà da preludio, nei giorni successivi, ad un invito formale a cena che Alihan rivolgerà a Zeynep. Nonostante tutto questo, la ragazza continuerà ad essere scettica circa un'eventuale frequentazione con il suo capo, soprattutto per via dei mondi diversi ai quali appartengono…