Forbidden Fruit anticipazioni: Zehra fa un dispetto a Ender

Come vendicarsi di una matrigna che non si è mai sopportata? Aspettare il tempo opportuno per colpirla e affondarla. È questa la tattica che utilizzerà Zehra Argun (Şafak Pekdemir) nel corso delle primissime puntate di Forbidden Fruit. La donna metterà infatti in moto un piano contro Ender Çelebi (Şevval Sam) nel momento stesso in cui il padre Halit Argun (Talat Bulut) metterà fine al matrimonio con lei…

Forbidden Fruit, news: Halit caccia Ender di casa

Già sapete che tutto partirà quando Ender deciderà di assumere la cameriera Yıldız Yılmaz (Eda Ece) e le darà come compito principale quello di sedurre il marito Halit: uno stratagemma che la signora Argun deciderà di utilizzare per ottenere un vantaggioso accordo di divorzio dal punto di vista pecuniario.

Tuttavia, la situazione si ritorcerà presto contro Ender: Yildiz comincerà a sentirsi affascinata dal denaro che Halit potrebbe darle, qualora diventasse la sua nuova compagna, e spiffererà all’uomo la macchinazione pensata dalla consorte ai suoi danni.

Come se non bastasse, Yildiz dimostrerà a Halit che Ender lo sta tradendo da diverso tempo con il dottor Sinan (Kıvanç Kasabalı). Il risultato? Halit caccerà Ender di casa e la costringerà a firmare l’accordo del loro divorzio senza lasciarle nemmeno un soldo.

Forbidden Fruit, trame: Ender costretta a vivere nella povertà assoluta

In ogni caso, dato che l’ormai ex consorte è anche la madre del suo terzogenito Erim (İlber Uygar Kaboğlu), Halit comprerà una casa a Ender nel quartiere povero dove viveva nel periodo precedente al loro matrimonio. Un vero e proprio smacco per la Çelebi, la quale non si rassegnerà all’idea di aver ormai perso tutto quanto e cercherà di seguire il consiglio del fratello Caner (Barış Aytaç): continuare a frequentare i circoli dell’alta società turca per trovare un altro uomo ricchissimo da sposare.

Tale contromossa però si rivelerà difficile da attuare, dato che nessuno dei conoscenti di Ender crederà che il divorzio da Halit sia avvenuto in maniera consensuale, in primis perché anche Zehra ci metterà lo zampino e inizierà a spargere pettegolezzi sul conto della Çelebi…

Forbidden Fruit, Zehra fa un dispetto a Ender

Non a caso, grazie alle voci sparse, Zehra riuscirà a convincere le altre socie dell’associazione benefica della Holding Argun ad estromettere Ender dal ruolo di presidentessa ed eleggere lei al suo posto. Uno “sgambetto” che non farà per nulla piacere a Ender, quando ne verrà a conoscenza, ma almeno per ora la donna non potrà fare nulla per evitare l’ascesa di Zehra.

Proprio per questo, Ender si concentrerà nuovamente su Yildiz, dato che avrà intuito che è stata proprio lei a innescare la rottura con Halit. Certa della sua teoria, la Çelebi vorrà dunque evitare ad ogni costo che la Yilmaz ritorni a lavorare nel locale per "clienti vip" dove l'ha conosciuta, ma riuscirà davvero ad impedirlo?