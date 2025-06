Forbidden Fruit: Halit caccia di casa Ender! | Anticipazioni

Mai fidarsi di una cameriera assunta all’ultimo minuto, soprattutto se l’hai scelta per sedurre tuo marito. Sarà questa la disavventura che capiterà alla ricchissima Ender Çelebi (Sevval Sam) nel corso delle primissime puntate di Forbidden Fruit, la nuova soap in onda su Canale 5 da lunedì 30 giugno 2025 alle 14.10.

Forbidden Fruit, news: Ender assume Yildiz

Visto che da tempo avrà una relazione extraconiugale con il dottor Sinan (Kıvanç Kasabalı), Ender vorrà buttarsi a capofitto nella sua nuova storia d’amore, ma prima vorrà ottenere un vantaggioso accordo di divorzio dal marito Halit Argun (Talat Bulut). Proprio per questo, al fine di costringerlo a darle una buona rendita mensile, la Çelebi deciderà di assumere come cameriera personale di Halita la giovane e avvenente Yıldız Yılmaz (Eda Ece).

Quest’ultima, da sempre attratta dal lusso, si lascerà però facilmente affascinare dal maturo Halit e, nonostante l’accordo sancito, comincerà a tramare contro Ender. Non a caso, nel momento in cui Halit inizierà palesemente a corteggiarla, la Yilmaz cercherà di sfruttare la situazione a proprio vantaggio.

In che modo? Spiffererà a Halit ciò che le ha detto di fare Ender, innescando la furia dell’uomo, il quale non farà fatica a scoprire la liaison tra la moglie e Sinan!

Forbidden Fruit, spoiler: Halit caccia Ender di casa!

Il risultato? Potendo contare sull’aiuto di Yildiz, che le invierà un messaggio a Ender per farle credere di essere sul punto di sedurlo, Halit farà sì che la moglie si presenti in una camera d’albergo, dove la aspetterà insieme ai suoi avvocati. Dopo averle dimostrato di essere in possesso delle prove della sua tresca con Sinan, Halit utilizzerà dunque il pugno duro per costringere Ender a firmare le carte del divorzio e impedirle così di vedere Erim (İlber Uygar Kaboğlu), l’unico figlio che hanno in comune.

Tra le altre cose, Halit proibirà l’accesso in villa a Ender e le dirà che può andare a stare in una casa, decisamente più umile, che ha acquistato per lei in un quartiere malfamato. Il tutto mentre Sinan scapperà dalla città dopo essere stato malmenato dagli uomini dello stesso Halit.

Forbidden Fruit, trame: Yildiz vuole attirare le attenzioni di Halit

Visto che le verranno bloccate anche tutte le carte di credito, Ender dovrà dunque rassegnarsi all’idea di aver perso dall’oggi al domani tutte le sue ricchezze a causa del patto scellerato che ha instaurato con Yildiz. A quel punto, alla Çelebi non resterà altra scelta se non cercare l’aiuto dello scapestrato fratello minore Caner (Barış Aytaç), che le consiglierà di farsi vedere nei circoli dell’alta società per trovare un altro uomo che possa aiutarla a fare la guerra a Halit.

Da queste premesse sarà però abbastanza chiaro ai telespettatori che la situazione è completamente sfuggita di mano a Ender. Almeno per il momento, lo stesso non si potrà invece dire di Yildiz, che farà di tutto per attirare le attenzioni di Halit e diventare così una donna dell’alta società.

Non a caso, la ragazza utilizzerà la sorella Zeynep (Sevda Erginci), ignara delle sue vere intenzioni, per dare più volte il “palo” a Halit e far crescere così la sua brama di conquistarla… Seguici su Instagram.