Kahraman riabbraccia la madre Kadriye a Tradimento | Anticipazioni

Tutti i nodi stanno per venire al pettine nelle prossime puntate di Tradimento: Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş) si troverà faccia a faccia con sua madre Kadriye (Özlem Conaklı) e capirà che la zia Mualla Dicleli (Nursel Köse) l’ha sempre preso in giro. Cerchiamo dunque di fare chiarezza per capire come si arriverà a questa svolta…

Tradimento, news: il passato di Kahraman

Convinta che sia il frutto della relazione extraconiugale tra il marito e l’ex ballerina, Mualla ha strappato Kahraman dalle braccia di Kadriye quando era soltanto un neonato e ha fatto in modo che venisse adottato dalla sorella. Col trascorrere degli anni, la Dicleli ha dunque fatto credere al ragazzo di essere stato abbandonato dalla madre.

Una versione distorta della storia, che tornerà in auge nel momento in cui Kadriye sarà disposta a tutto pur di riabbracciare Kahraman e spiegargli come sono andate davvero le cose. Tuttavia, l’ex ballerina non raggiungerà presto il suo scopo: dopo aver innescato una crisi coniugale tra Güzide Özgüder (Vahide Percin) e Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal), un altro dei suoi amanti, Kadriye farà fatica ad avvicinarsi a Kahraman e, proprio per questo, la donna agirà di impulso presentandosi nell’albergo dove lavora l’erede…

Tradimento, trame: Kahraman respinge Kadriye ma…

In tal senso, possiamo anticiparvi che Kahraman si renderà subito conto del fatto che Kadriye è la sua madre naturale, ma non vorrà saperne di lei e la farà cacciare via dall’albergo in malo modo. Una posizione che Sarpoglu rivedrà quando, ospite dalla struttura alberghiera, Sezai gli farà avere una lettera scritta proprio della donna, nella quale racconterà per filo e per segno come i Dicleli l’abbiano costretta a rinunciare a lui.

Già a conoscenza del fatto che fosse figlio del Dicleli Senior e dunque fratellastro dell’ormai defunto Behram (Aras Aydin), Kahraman si sentirà fortemente preso in giro da Mualla e, all’interno di un drammatico confronto, le farà sapere che non si fida più di lei. Un momento davvero drammatico per Mualla, che capirà di stare per perdere per sempre anche il “nipote”…

Tradimento, spoiler: Kahraman riabbraccia la madre Kadriye

Tutto ciò, come già immaginerete, farà quindi da preludio alla riappacificazione tra Kadriye e Kahraman: quest’ultimo si presenterà all’improvviso a casa della madre e la riabbraccerà, accantonando del tutto gli anni trascorsi lontani da lei. Un epilogo della storia che, neanche a dirlo, non farà tanto piacere a Mualla, soprattutto perché avrà ancora tante cose da nascondere al nipote.

In ogni caso, almeno per ora, Kahraman non si preoccuperà più di tanto di ciò che può fare Mualla: il suo obiettivo sarà infatti quello di riappacificarsi con la moglie Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör), con la quale avrà litigato per la scelta di donare un rene a Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin) e salvargli così la vita…