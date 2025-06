La missione di Nick Marone a Beautiful: riconquistare Brooke! | Anticipazioni americane

Nei prossimi giorni, per quanto riguarda le puntate americane di Beautiful, Jack Wagner riprenderà il ruolo di Nick Marone, dopo la sua uscita di scena avvenuta nel 2012. Nel 2022 l’attore aveva rimesso i panni dell’ex lupo di mare, ma si era trattato solamente della puntata speciale con cui la soap ha festeggiato i suoi 35 anni. In quell’occasione, la presenza di Nick era stata solo una manifestazione onirica (un sogno in cui Brooke Logan aveva rivisitato le sue cinque più grandi storie d’amore).

Stavolta Nick tornerà invece in carne e ossa e non perderà tempo ad andare al sodo: l’esordio, infatti, lo vedrà subito impegnato a corteggiare Brooke, nel tentativo di riconquistare l’ex moglie. Insomma, per l’uomo l’obiettivo sarà proprio quello: risvegliare la donna dall’incantesimo chiamato Ridge Forrester e farle rendere conto che c’è vita oltre lo stilista, tra l’altro attualmente impegnato con Taylor Hayes.

L’arrivo inaspettato di Nick metterà in moto una serie di eventi destinati a rimescolare le carte proprio per la situazione triangolare tra Ridge, Brooke e Taylor: se la psichiatra, fino ad ora, era sembrata sicura della ritrovata stabilità con Ridge, il quale a sua volta appariva deciso a non rimettere tutto in discussione, le anticipazioni americane segnalano che la coppia si ritroverà a parlare del proprio rapporto e della presenza di Brooke che pesa nella relazione.

Insomma, più che una vittoria per Nick si prospetta un fallimento annunciato. Già, perché da un lato gli spoiler segnalano che durante il viaggio a Napoli (che si inserirà proprio in questa storyline nel corso dell’estate americana) un incidente farà capire a Ridge che Brooke è la sola donna che ama, dall’altro già sappiamo che quella dell’attore Jack Wagner sarà una permanenza a tempo determinato, destinata a durare un arco narrativo limitato. Questo per l’impegno che da anni lega l’attore alla serie tv Quando chiama il cuore.

Jack Wagner ha raccontato che sei mesi fa ha avuto modo di incontrare sul campo da golf Brad Bell, capo sceneggiatore e produttore di Beautiful, che in quell’occasione gli aveva accennato l’intenzione di organizzare un evento pubblicitario per Beautiful in Italia. Sei settimane dopo l’attore è stato contattato proprio per prendere parte alle riprese a Napoli, sfruttando la pausa primaverile dal set della sua serie tv.

Wagner, comunque, non esclude affatto un ulteriore ritorno, che anzi pare proprio già in programma. “Beautiful ha di recente ottenuto un rinnovo triennale, per cui Bell può prendersi il lusso di programmare le cose nel lungo raggio. Conciliandosi con gli altri miei impegni, la strada per tornare è sgombra. Ho vissuto questo arco narrativo proprio come un primo capitolo di una nuova storia per Nick e Brooke. Tra l’altro oggi (al tempo della dichiarazione per Soap Opera Digest) ho ricevuto un copione con un sorprendente colpo di scena, che sono davvero contento che gli sceneggiatori abbiano scritto. Credo ci sia proprio la chance che Nick abbia una vita in Beautiful e che possa di nuovo tornare per conquistare Brooke“.

Per quanto riguarda quello che sarebbe successo a Nick in tutti questi anni, per il momento è stato solo rivelato che l’uomo è tornato a lavorare sul mare: è un magnate del trasporto marittimo, a capo della Marone Shipping. Sarà un uomo ancora più sicuro e audace, che giocherà alla pari con Ridge. Seguici su Instagram.