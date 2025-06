La promessa, anticipazioni 29 e 30 giugno: Petra concede a Vera di restare ma…

Anticipazioni e trama puntata La promessa di domenica 29 e lunedì 30 giugno 2025

Jana litiga con Manuel perché si sente ignorata e chiarisce che non ha intenzione di andare via per non abbandonare Curro e la servitù. Di conseguenza, Manuel informa i suoi genitori che intende trovare una soluzione e che non lascerà la tenuta.

Catalina si scusa con Pelayo per essersi addormentata e gli propone di fissare al più presto la data del matrimonio. In seguito, durante un confronto con Alonso, ha un malore e il medico le consiglia riposo. Cruz convoca Jana per ringraziarla del suo intervento che ha fatto cambiare idea a Manuel, mostrandosi più benevola nei suoi confronti; Jana apprezza il gesto, ma Maria le consiglia di non fidarsi.

Vera si presenta da Donna Petra per ritirare le sue dimissioni. Quest'ultima le concede di rimanere, imponendole però di occuparsi delle mansioni più pesanti. Cruz scopre una lettera di Margarita in cui la donna spiega di aver lasciato La Promessa in segreto perché non vuole più sposare il Conte e desidera sfuggire alle sue manipolazioni; le chiede inoltre di prendersi cura di Martina…