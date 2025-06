La Promessa anticipazioni: Cruz pensa di essersi sbarazzata di Jana…

Fine delle lezioni per Gloria Ros (Gemma Briò) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Quando crederà di essere riuscita a sbarazzarsi per sempre della futura nuora Jana Exposito (Ana Garces), Cruz Ezquerdo (Eva Martin) deciderà di fare a meno anche dell’istitutrice appena assunta. Tuttavia, dovrà fare i conti con un imprevisto…

La Promessa, news: Cruz e il piano contro Jana

Tutto partirà quando Jana deciderà di trasferirsi nella zona nobile della tenuta, in vista del matrimonio sempre più vicino con Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho). A quel punto, Cruz deciderà di rendere la vita impossibile alla Exposito, in modo tale che possa rendersi conto di non essere adatta ad assumere il ruolo di futura marchesa di Lujan e chiuda la relazione con il figlio.

Il piano porterà all’entrata in scena di Gloria, istitutrice di professione chiamata a dare delle lezioni di “etichetta” a Jana. Dettami che la ragazza imparerà in fretta, contrariamente ad ogni tipo di pronostico, motivo per il quel Cruz dovrà calcare ancora di più la mano. Non a caso, la Ezquerdo penserà di anticipare la festa di fidanzamento tra Jana e Manuel, con un obiettivo ben preciso…

La Promessa, trame: Jana, delusa da Manuel, fa perdere le sue tracce

Eh sì: Cruz farà presente a Manuel che nessuno degli invitati alla festa di fidanzamento deve sapere che Jana è una semplice domestica. Proprio per questo, la dark lady consigliera al figlio di studiare insieme a lei un finto passato di Jana, difficilmente confutabile, per evitare di incorrere nelle malelingue dell’alta società.

L’ennesima macchinazione della Marchesa farà sprofondare Jana nello sconforto più totale appena Cruz farà in modo che ne venga a conoscenza dopo diversi giorni di silenzio da parte di Manuel. Delusa dal silenzio del suo promesso sposo, Jana sembrerà dunque gettare la spugna e farà perdere le sue tracce. Una fuga che farà credere a Cruz di aver vinto la sua battaglia…

La Promessa, spoiler: Cruz licenzia Gloria ma…

Forte del suo apparente successo, sopratutto quando Manuel le chiederà di sospendere la festa di fidanzamento almeno fino a quando non sarà riuscito a rintracciare Jana, Cruz dirà a Petra Arcos (Marga Martinez) che è riuscita a mettere fuori gioco la scomoda nuora.

Dopo ciò, Cruz si appresterà a parlare con Gloria e si congratulerà con lei per averla aiutata a fare fuggire Jana prima di quanto avessero previsto. Non a caso, la Ezquerdo dirà alla Ros che il suo compito a La Promessa è finito e, sorprendendola, le comunicherà che può andare via anche quel giorno stesso! Un vero e proprio licenziamento a cui seguirà una ricompensa pecuniaria per Gloria (pari al doppio di quella pattuita in precedenza con Cruz).

Tuttavia, possiamo anticiparvi fin da ora che la conversazione tra le due alleate verrà ascoltata per caso da Maria Fernandez (Sara Molina) e ciò potrebbe rappresentare un grosso problema per Gloria e, soprattutto, per Cruz…