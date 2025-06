La Promessa anticipazioni: Jana scappa? Manuel la deluderà, ecco perché

Un’omissione di Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho) manderà in confusione Jana Exposito (Ana Garces) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Tra i due innamorati si creerà così una spaccatura che farà gongolare tantissimo Cruz Ezquerdo (Eva Martin)…

La Promessa, news: Cruz e i tentativi di scoraggiare Jana

La storyline partirà quando Jana deciderà di trasferirsi nella zona nobile della tenuta e rinuncerà al suo passato da domestica. Anche se farà fatica ad accettare il suo nuovo “status sociale”, la Exposito si piegherà ad ogni richiesta di Cruz per preservare l’amore che sente per Manuel e accetterà addirittura di prendere lezioni da Gloria Ros (Gemma Briò), l’istitutrice che la suocera assumerà per lei.

Tuttavia, agendo in tale maniera, Cruz andrà incontro ad un primo grande intoppo: Jana dimostrerà infatti di essere piuttosto scaltra ed apprenderà in fretta ogni lezione di Gloria. A quel punto, visto che vorrà allontanare la “nuora” da La Promessa prima della festa di fidanzamento con Manuel, la Ezquerdo giocherà d’astuzia. In che modo? Molto semplice: Cruz metterà in moto una finta discussione con Gloria e farà in modo che Jana senta tutto quanto. La ragazza si farà dunque prendere dall’angoscia quando sentirà la Ros comunicare alla dark lady che non sta imparando nulla e che rischia di mettere in ridicolo Manuel…

La Promessa, spoiler: Jana turbata da un’omissione di Manuel

Il peggio dovrà però ancora venire: quando ormai mancheranno pochissimi giorni alla festa di fidanzamento, Jana scoprirà da Cruz che Manuel ha accettato di raccontare a tutti gli ospiti un suo finto passato, in modo tale che non scoprano che è stata una domestica. Visto che non ne sapeva nulla, la Exposito non riuscirà a nascondere la sua delusione, tant’è che Cruz la inviterà “amabilmente” ad affrontare la questione con il fidanzato.

Un consiglio che Jana deciderà di seguire, nella speranza che tutto ciò sia frutto di un semplice malinteso e che Manuel non abbia accettato davvero di mentire perché si vergogna di lei. Anche in questo caso, Jana andrà incontro ad un’amara sorpresa: Manuel ammetterà di aver affrontato il discorso con la madre e sottolineerà che ha scelto di mentire soltanto per proteggerla dalle critiche degli altri nobili, non certamente favorevoli ad un matrimonio tra un marchesino e una semplice domestica.

La Promessa, trame: Jana fa perdere le sue tracce

Con le lacrime agli occhi, Jana sembrerà appoggiare la versione di Manuel; per questo, gli dirà di non preoccuparsi e che farà tutto il necessario per non metterlo in cattiva luce con gli invitati. Col trascorrere delle ore, Gloria non riuscirà però a trovare la Exposito in nessuna ala de La Promessa e si vedrà costretta a mettere sull’avviso Manuel.

Con estrema sorpresa, il giovane Lujan apprenderà dunque che Jana si è allontanata dalla residenza, portando con sé alcuni vestiti e senza dare nessun tipo di avviso. Tutto lascerà dunque pensare che la Exposito abbia fatto ciò che Cruz si aspettava, ossia fuggire a gambe levate dopo essersi conto di non essere all’altezza di Manuel. Quest’ultimo, però, non vorrà arrendersi e cercherà Jana in lungo e in largo… Seguici su Instagram.