La Promessa anticipazioni: la delusione di Jana (ma è una trappola!)

Non sarà per niente facile per Jana Exposito (Ana Garces) cambiare vita da un giorno all’altro, soprattutto perché Cruz Ezquerdo (Eva Martin) non le renderà affatto le cose facile nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. A partire dall’assunzione dell’istitutrice Gloria Ros (Gemma Briò)…

La Promessa, news: Jana si trasferisce nella zona nobile della tenuta

La storyline partirà quando, nonostante tutti i dubbi del caso, Jana accetterà di smettere di essere una domestica e di trasferirsi nella zona nobile de La Promessa in vista del suo matrimonio con l’amato Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho). A quel punto, certa di dover fare leva sulle insicurezze della ragazza per spingerla a tirarsi indietro, Cruz deciderà di assumere Gloria, che avrà il compito specifico di insegnare a Jana tutte le regole della “società nobile”.

Contrariamente ad ogni tipo di imprevisto, nonostante qualche colpo di testa di tanto in tanto, Jana dimostrerà di avere una buona memoria e imparerà in fretta tutto ciò che Gloria gli dirà. Un imprevisto non di poco conto per Cruz, che a quel punto deciderà di intensificare il suo piano per scoraggiare la Exposito: una macchinazione che ovviamente intenderà portare avanti con l’aiuto della Ros…

La Promessa, trame: Cruz organizza la festa di fidanzamento di Jana e Manuel

Come prima cosa, Cruz farà sapere a Manuel che vuole organizzare il prima possibile la sua festa di fidanzamento con Jana. Tuttavia, la Ezquerdo farà presente al figlio che difficilmente i loro invitati accetteranno di buon grado il passato da domestica della Exposito, tant’è che dirà a Manuel che è necessario che studino insieme un passato falso della sua futura moglie a “prova di domande scomode”.

Da un lato Manuel accetterà tale clausola, che per il momento preferirà non rivelare a Jana. Dall’altro quest’ultima verrà costretta ad allontanarsi definitivamente dai suoi colleghi quando Cruz minaccerà di licenziare Maria Fernandez (Sara Molina), colpevole di essere stata beccata da Petra Arcos (Marga Martinez) a dormire insieme a lei nel letto della zona nobile. Tuttavia, la goccia che farà traboccare il vaso sarà un’altra…

La Promessa, spoiler: la delusione di Jana

Possiamo infatti anticiparvi che Cruz e Gloria daranno il via ad una vera e propria messinscena che riuscirà a scoraggiare Jana. Anche se la Exposito starà imparando al meglio tutti gli accorgimenti della festa di fidanzamento, le due alleate faranno in modo che la ragazza origli una loro conversazione, durante la quale Gloria fingerà di avere dubbi sulla buona riuscita del party a causa dei pochi passi avanti che Jana sta facendo per imparare tutte le regole della società.

Una bugia in piena regola che farà sprofondare Jana nel vortice della delusione più totale, visto che comincerà a sentirsi inadeguata di fronte a Manuel, nonostante quest’ultimo sia disposto a tutto pur di averla al suo fianco. Almeno per ora, Cruz sembrerà dunque riuscire nel suo intento, ma siamo proprio certi del fatto che, alla fine, Jana non riuscirà a spuntarla? Seguici su Instagram.