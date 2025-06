La Promessa anticipazioni: Lorenzo ha un’idea diabolica che riguarda Curro…

I telespettatori de La Promessa lo sanno ormai da diverso tempo: a Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano) non importa nulla di Curro (Xavi Lock), il ragazzo che ha cresciuto come se fosse suo figlio. Non a caso, nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela, il Capitano suggerirà a Josè Juan Garcia (Jorge Pobes) di liberarsi del giovane…

La Promessa, news: Curro e il matrimonio combinato con Matilde

Come vi abbiamo spiegato in precedenza, Josè Juan pretenderà che Curro sposi Matilde “Julia” Valdes (Victoria Lago) come risarcimento per la morte del fratello Paco (Ivan Montes) avvenuta in guerra. Josè Juan avrà infatti sempre ritenuto Curro responsabile di quanto accaduto al parente, motivo per il quale troverà giusto che contragga matrimonio con colei che era la fidanzata del defunto.

Ovviamente, Garcia vorrà trarre un vantaggio da tale accordo: durante i vari colloqui che farà con Lorenzo, totalmente favorevole all’unione, il forestiero esigerà che venga corrisposta una somma di denaro anche alla sua famiglia e non soltanto a quella di Matilde, che diventerebbe baronessa in seguito alle nozze con Curro. Presupposti economici che non rallegreranno la Valdes, convinta del fatto che Josè Juan non stia rispettando la memoria del suo amato Paco.

La Promessa, spoiler: Josè Juan scopre che c’è del tenero tra Martina e Curro

Incitata da Curro a far prevalere le sue ragioni, Matilde inizierà dunque ad opporsi al matrimonio combinato e farà presente a Josè Juan che non riesce a sopportare l’idea di passare il resto della sua vita con un uomo che non l’amerà mai. Durante la chiacchierata, la Valdes si lascerà infatti sfuggire che Curro prova dei sentimenti per la cugina Martina, lasciando il Garcia attonito.

Non a caso, Josè Juan inizierà ad osservare con attenzione tutte gli atteggiamenti di Martina e Curro ed assisterà ad un loro abbraccio piuttosto intimo. A quel punto, l’uomo capirà che la cognata non si è sbagliata sul conto dei due ragazzi e cercherà di mettere Lorenzo sull’avviso…

La Promessa, trame: Lorenzo suggerisce a Josè Juan di far fuori Curro!

A sorpresa, Lorenzo non darà però credito ai sospetti di Josè Juan e si rifiuterà di credere al fatto che tra Martina e Curro ci sia qualcosa che vada oltre un semplice legame d’affetto tra due cugini. Inconsapevole del fatto che i due in passato sono stati insieme, Lorenzo respingerà ogni insinuazione di Garcia ma, al tempo stesso, gli darà un suggerimento…

Conscio del fatto che Curro continuerà ad opporsi alle nozze con Matilde, esattamente come sta facendo anche la diretta interessata, Lorenzo consiglierà a Josè Juan di spingersi oltre quel punto di non ritorno dove lui non è mai potuto arrivare.

Parole chiare e precise attraverso le quali De La Mata inviterà Josè Juan ad assassinare Curro e vendicare così, in maniera definitiva, la morte di Paco. Ma l’ex soldato riuscirà davvero ad arrivare a tanto? E con quale tipo di conseguenze? Seguici su Instagram.