La Promessa: Cruz scopre che la moglie di Ricardo è ancora viva! | Anticipazioni

Non ci sarà soltanto il sabotaggio del fidanzamento tra il figlio Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho) e Jana Exposito (Ana Garces) nel mirino di Cruz Ezquerdo (Eva Martin). Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, la dark lady scoprirà qualcosa di molto importante sulla moglie del maggiordomo Ricardo Pellicer (Carlos de Austria).

La Promessa, news: Petra chiede aiuto a Cruz

Occhio al momento in cui Pia Adarre (Maria Castro) e Romulo Baeza (Joaquin Climent) accetteranno di prendere servizio a casa dei duchi de los Infantes. A quel punto, dato che non potrà accettare che i suoi due ex dipendenti stiano a casa dei genitori di Jimena (temendo che questi ultimi li abbiano ingaggiati solo per carpire delle informazioni sulla sua famiglia), Cruz chiederà a Pia e Romulo di tornare a La Promessa.

Tale escamotage permetterà alla Adarre di porre una condizione alla marchesa: accetterà infatti l’impiego soltanto quando Cruz le consentirà di fare la damigella (e non una semplice sguattera). Ovviamente, ciò non farà per niente piacere a Petra poiché temerà che, col tempo, Pia possa finire per sottrarle il ruolo di governante. Per questo, la Arcos farà presente a Cruz che ci sono delle ombre sulla prima morte di Ricardo…

La Promessa, spoiler: Cruz scopre che la moglie di Ricardo è viva

Certa del fatto che ci sia del tenero tra Ricardo e Pia, Petra svelerà a Cruz che il giovane Santos Pellicer (Manu Imizcoz) ha da tempo dei dubbi sulla morte della madre. Con una dovizia estrema di particolari, la Arcos sottolineerà infatti che il valletto è anche andato in cerca della tomba della mamma, senza però trovarla.

Appena Jana lascerà La Promessa e farà perdere le sue tracce, con grossa preoccupazione di Manuel che vorrà fare il possibile per ritrovarla, Cruz convocherà Petra nella sua camera e le dirà di avere scoperto che la signora Pellicer non è affatto passata a miglior vita. Cruz darà infatti a Petra il nome del paesino nel quale la donna si nasconde, ma non saprà dirle per quale ragione Ricardo abbia fatto credere a tutti quanti, Santos compreso, che fosse morta.

La Promessa, trame: esplode la tensione tra Petra e Pia

Petra si prenderà dunque del tempo per decidere meglio come muoversi ora che sa che Ricardo ha mentito sulla morte della sua sposa. Tuttavia, la Arcos non riuscirà ad evitare di scontrarsi con Pia, tant’è che l’accuserà di stare facendo di tutto, compreso sedurre Pellicer, per tornare ad essere la governante de La Promessa.

Neanche a dirlo, Pia rispedirà tutte le accuse alla mittente e intimerà a Petra di non intromettersi in questioni che non la riguardano, compreso il suo rapporto con Ricardo. Petra se ne starà però davvero con le mani in mano o deciderà di utilizzare l'informazione che Cruz le ha dato per mettere in difficoltà la Adarre?