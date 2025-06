La Promessa: Jana ritorna alla tenuta, ma dove si era nascosta? | Anticipazioni

Niente da fare per Cruz Ezquerdo (Eva Martin): le sue losche manovre non riusciranno ad allontanare Jana Exposito (Ana Garces) dal figlio Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho). Non a caso, nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, la dark lady si troverà nuovamente ad avere a che fare con la scomoda nuora…

La Promessa, news: la fuga di Jana

Cruz crederà di averla finalmente fatta franca quando Jana lascerà all’improvviso La promessa senza avvisare nemmeno Manuel. Dopo aver obbligato la ragazza a seguire le lezioni dell’intransigente istitutrice Gloria Ros (Gemma Briò), la Ezquerdo sembrerà infatti dare il colpo di grazie alla relazione tra i due protagonisti: farà in modo che Jana scopra che Manuel ha accettato di raccontare agli altri nobili un suo passato completamente inventato (ciò per evitare che scoprano che è stata una domestica).

Delusa da tutta la situazione venutasi a creare, che non saprà più come gestire, la Exposito agirà dunque in maniera impulsiva ed andrà via dalla residenza. Un allontanamento che Manuel non riuscirà ad accettare: non a caso, darà subito il via alle sue ricerche, anche se Cruz e Alonso (Manuel Regueiro) lo inviteranno più volte a lasciar perdere sottolineando che Jana non è la donna adatta per lui.

La Promessa, trame: la falsa segnalazione

Avvisato da Maria Fernandez (Sara Molina), che lo metterà al corrente di un dialogo tra Cruz e Gloria nel quale la prima si complimentava con la seconda per aver messo ko l’ormai ex domestica, Manuel dedicherà ogni suo sforzo per trovare il possibile nascondiglio di Jana. Il marchesino finirà dunque per preoccuparsi quando apprenderà che, non molto lontana da Lujan, è stata ritrovata una ragazza la cui descrizione combacia perfettamente con quella della fidanzata.

Spaventato poiché la misteriosa fanciulla sarà stata ricoverata in condizioni gravissime, Manuel tirerà un grosso sospiro di sollievo quando capirà che fortunatamente non si tratta di Jana. Una consapevolezza che lo consolerà soltanto in parte, visto che non avrà affatto idea di dove si sia nascosta la sua amata…

La Promessa, spoiler: Jana ritorna alla tenuta, ecco dove si era nascosta

Ad ogni modo, possiamo anticiparvi che l’apprensione di Manuel lascerà presto spazio ad una grande gioia. Così come era fuggita, Jana tornerà all’improvviso a La Promessa e chiederà perdono a Manuel, asserendo di aver avuto bisogno di prendersi un po’ del tempo per riflettere meglio sul da farsi. Dopo avergli rinnovato l’amore che sente per lui, Jana dirà dunque a Manuel di essere andata per qualche giorno da don Teodoro, il medico con il quale è cresciuta.

Ovviamente, Manuel dirà a Jana che non deve affatto scusarsi e si dirà pronto a sposarla il prima possibile. Parole che la Exposito accetterà col sorriso, ma come la prenderà Cruz?

Occhio perché la Ezquerdo sarà più che mai sul piede di guerra, dato che la fuga di Jana l'avrà costretta a rimandare la festa di fidanzamento già programmata e abbastanza costosa. Premesse che daranno il via ad un chiarimento piuttosto infuocato tra suocera e nuora…