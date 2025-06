La Promessa: Jana scomparsa, Maria dà un indizio a Manuel… | Anticipazioni

Che fine ha fatto Jana Exposito (Ana Garces)? È questa la domanda che si porrà Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Delusa dal fidanzato, caduto nell’ennesima trappola di Cruz Ezquerdo (Eva Martin), l’ormai ex domestica farà perdere le sue tracce, ma per fortuna Maria Fernandez (Sara Molina) si renderà conto di qualcosa di estremamente importante…

La Promessa, news: la fuga di Jana

La storyline partirà quando, dopo aver accettato di vivere nella zona nobile della tenuta ed essersi sottoposta alle lezioni dell’istitutrice Gloria Ros (Gemma Briò), Jana scoprirà che Manuel ha accettato di raccontare una bugia agli ospiti della loro festa di fidanzamento su consiglio di Cruz. Come vi abbiamo anticipato, la Ezquerdo suggerirà infatti al figlio di inventare un finto passato dalla Exposito in modo tale che nessuno scopra che è stata una domestica.

Rammaricata, Jana si confronterà dunque con Manuel sulla questione e sembrerà accettare le sue scuse nel momento in cui l’uomo le dirà di non averle detto nulla poiché certo che Cruz avesse accantonato tale idea, visto che non gliene ha più riparlato. Tuttavia, poche ore dopo la Exposito lascerà in fretta e furia La Promessa senza dare più notizie di sé…

La Promessa, trame: Maria scopre qualcosa su Cruz

Convinta che il suo piano sia andato a buon fine e che Jana non rimetterà mai più piede della tenuta, Cruz si congederà dunque da Gloria e le darà più del doppio della cifra che avevano pattuito. Un ultimo dialogo, quello tra le due alleate, che però verrà origliato per caso da Maria, la quale capirà subito che la Ezquerdo ci ha messo del suo per scoraggiare Jana riguardo al suo matrimonio con Manuel.

Almeno inizialmente, Maria eviterà di riferire a qualcuno i suoi sospetti su Cruz, ma poi parlerà con Teresa Villamil (Andrea del Rio) e capirà che forse è il caso di rivelare a Manuel ciò che ha sentito. Occhio dunque alla reazione del marchesino…

La Promessa, spoiler: : l’indizio di Maria sulla sparizione di Jana

Possiamo infatti anticiparvi che, seppur con mille remore, Maria spiffererà a Manuel tutto ciò che ha sentito del dialogo tra Cruz e Gloria, ormai lontana da La Promessa, sul conto di Jana. Senza mettere minimamente in dubbio le parole della Fernandez, il giovane Lujan capirà dunque che la madre ha avuto un ruolo nell’allontanamento della Exposito dalla residenza e tenterà di affrontarla.

Anche in questo caso, Cruz rispedirà però ogni accusa al mittente e, dopo aver precisato di non essere mai stata d’accordo col suo matrimonio, specificherà a Manuel che ha comunque fatto di tutto affinché Jana fosse all’altezza del ruolo di futura marchesa che stava per conquistare.

Tali scuse ovviamente non convinceranno Manuel, ormai certo che dietro alla fuga repentina della sua amata ci sia proprio Cruz. E ciò lo porterà a intensificare le sue ricerche di Jana… Seguici su Instagram.