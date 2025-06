La Promessa: “Julia” e Curro non vogliono più sposarsi! Ecco perché | Anticipazioni

Niente matrimonio di interesse per Curro de la Mata (Xavi Lock) e Matilde “Julia” Valdes (Victoria Lago) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Nonostante l’accordo sancito tra Lorenzo (Guillermo Serrano) e il “losco” Josè Juan Garcia (Jorge Pobes), i due decideranno di sospendere la preparazione delle loro nozze. Ma i loro nemici gli renderanno davvero il compito così semplice?

La Promessa, news: il grande ricatto di Josè Juan

Josè Juan arriverà a La Promessa e pretenderà che Curro sposi Julia per risarcire sia la ragazza e sia la sua famiglia per la morte del fratello Paco (Ivan Montes), il suo compagno d’esercito, nel corso della guerra. Dato che si sarà sempre sentito in colpa per l’agguato che è costato la vita a Paco, Curro non si opporrà più di tanto alla richiesta avanzata da José Juan, soprattutto quando Lorenzo darà il suo consenso.

A quel punto, si rivelerà provvidenziale l’intervento di Martina de Lujan (Amparo Pinero): visto i sentimenti che ancora proverà per lui, la ragazza insinuerà il dubbio che Matilde potrebbe essere arrivata nella tenuta, con la falsa identità di “Julia”, proprio per sondare il terreno sulla proposta di nozze che avrebbe fatto di lì a poco José Juan…

La Promessa, trame: Julia e i dubbi sul matrimonio

Partendo da questo presupposto, la trama si arricchirà così di un altro particolare: Matilde andrà infatti in escandescenze quando scoprirà che Josè Juan si sta mettendo d’accordo con Lorenzo per avere dei benefici economici in seguito al suo matrimonio con Curro.

Disgustata all’idea che il cognato stia mercificando la morte del suo amato Paco, la Valdes si porrà dunque a muso duro contro Josè Juan e gli ribadirà che il fratello non approverebbe di certo il suo comportamento.

Tali parole non scalfiranno però più di tanto l’animo del Garcia, tant’è che l’uomo ribadirà a Julia che si sta muovendo anche per il suo bene, dato che in fin dei conti Curro è persino un Barone e non la lascerebbe nell’indigenza qualora dovesse morire, come invece ha fatto Paco.

Insomma, Josè Juan non vorrà sentire ragione e continuerà imperterrito a spingere Julia e Curro verso un matrimonio che entrambi non vogliono…

La Promessa, spoiler: Julia e Curro non vogliono più sposarsi

Ma il piano di José Juan andrà davvero fino in fondo? In tal senso, a scuotere l’animo dei “fidanzatini” arriverà il matrimonio tra Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina) e Catalina de Lujan (Carmen Asecas). Nel momento in cui il Conte di Anil se la darà a gambe all’improvviso, quando invece soltanto fino a qualche ora prima parlava con apparente felicità della sua unione con Catalina, Curro e “Julia” rifletteranno meglio su ciò che stanno per fare e arriveranno alla conclusione che non devono sposarsi.

Con il chiaro intento di fare fronte comune, Matilde e Julia capiranno che non devono sottostare al ricatto di José Juan e si prepareranno ad affrontarlo una volta per tutte. Stavolta, Garcia sarà comprensivo oppure continuerà ad imporre la sua volontà? Seguici su Instagram.