La Promessa: Petra fa a Pia una rivelazione sconvolgente, ecco quale | Anticipazioni

L’amore nascente tra Pia Adarre (Maria Castro) e Ricardo Pellicer (Carlos de Austria) dovrà subito fare i conti con lo “spettro” di Ana (Melania Cruz), la prima moglie dell’uomo. Nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa, la cattivissima Petra Arcos (Marga Martinez) scoprirà che la donna è ancora viva e non esiterà a comunicarlo alla sua rivale…

La Promessa, news: Petra scopre che Ana è ancora viva

Come vi abbiamo raccontato in precedenza, Petra chiederà a Cruz Ezquerdo (Eva Martin) in persona di far luce sul primo e misterioso matrimonio di Ricardo. Appreso che Santos (Manu Imizcoz) ha cercato inutilmente la tomba della madre, la dark vorrà andare in fondo alla questione e, grazie alle sue indagini, scoprirà che Ana in realtà si nasconde in un paesino poco conosciuto.

Neanche a dirlo, la Ezquerdo comunicherà subito tale notizia a Petra, che deciderà di non farne parola (almeno per ora) con Santos. Tuttavia, la Arcos penserà bene di colpire Pia, che ormai avrà avviato una relazione sentimentale con Ricardo, certa del fatto che il sottoposto di Romulo Baeza (Joaquin Climent) sia ormai vedovo da diversi anni.

La Promessa, news: Petra svela a Pia che la moglie di Ricardo è ancora viva

A far scattare la rabbia di Petra sarà un ordine che, ingenuamente, Pia tenterà di dare a Santos per fare un piacere a Ricardo. Dopo averle ricordato che è lei la governante e che non le permetterà in alcun modo di scavalcarla anche se ora si è garantita i favori del Pellicer Senior, la Arcos affronterà a muso dura la Adarre e le dirà a chiare lettere che sta frequentando un uomo sposato.

Ovviamente, Pia cercherà di rispedire tale accusa alla mittente, tant’è che ricorderà a Petra che Ricardo è vedovo, ma la sua interlocutrice insisterà sul termine “sposato” e le suggerirà di chiedere lumi al maggiordomo se proprio non le crede. Tali parole instilleranno un piccolo dubbio in Pia, che cercherà davvero di capirne di più da Ricardo…

La Promessa, trame: Ricardo si rifiuta di rispondere alle domande di Pia

Occhio perciò alla reazione di quest’ultimo: nel momento in cui Pia gli farà delle domande sulle circostanze che hanno portato alla morte di Ana, il maggiordomo si chiuderà in un profondo silenzio ed eviterà di rispondere. Ovviamente, tale modo di fare impensierirà profondamente Pia, che comincerà a domandarsi quanto ci sia di vero nel discorso che le ha fatto Petra…

E il dubbio diventerà di vitale importanza nelle prossime vicende della telenovela, visto che – quando si parla di qualcuno che non è morto – prima o poi quel qualcuno finisce per apparire…