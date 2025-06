Tradimento anticipazioni: Dündar, un nuovo segreto aleggia attorno a lui…

Un nuovo mistero si svilupperà attorno a Dündar Terzioğlu (Birsen Altuntaş) nelle rimanenti puntate di Tradimento in onda subito dopo la pausa estiva. Dopo che avrà accettato Güzide Özgüder (Vahide Perçin) come sua madre, l’imprenditore si troverà ad affrontare una serie di problemi con la sua “matrigna”, ma dovrà fare i conti anche con un altro segreto…

Tradimento, news: Dündar comincia a frequentare la famiglia di Güzide

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri post precedenti, in seguito al test del DNA, Dundar si rassegnerà all’idea di essere stato scambiato alla nascita con Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) e comincerà a frequentare sia la casa di Guzide e sia quella del padre Tarık Murat Yenersoy (Mustafa Uğurlu). Quest’ultimo, in più di un’occasione, darà però l’impressione di essere abbastanza infastidito dalla presenza di Dündar, soprattutto quando comincerà ad essere chiamato papà dal ragazzo.

Tuttavia, anche per una simpatia immediata che proverà nei confronti di Yeşim Denizeren (Asena Girişken), Dündar non darà più di tanto peso all’atteggiamento scostante di Tarik, anche perché stabilirà un legame profondo con il fratello maggiore Ozan Yenersoy (Yusuf Çim). Un particolare che manderà un po’ in confusione Oylum…

Tradimento, trame: i dubbi di Oylum

Eh sì: appena le verrà detto che le persone con cui Dündar è cresciuto sono morte, Oylum realizzerà di avere perso per sempre la possibilità di stringere un rapporto con i suoi genitori naturali. Visto che potrà contare sulla vicinanza del marito Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş), con il quale si sarà appena rappacificata dopo il rene donato all’ex Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin), la Yenersoy sentirà comunque il bisogno di visitare la tomba dei due, sia di vedere la loro casa.

Agendo in tale modo, Oylum si troverà dunque ad assistere ad uno scontro tra Dündar e Güzide da una parte e la matrigna dell’uomo dall’altra. Visto che Dündar non sarà più il figlio del marito, la donna non vorrà lasciare al “figliastro” una parte del suo patrimonio milionario e prometterà di trascinarlo in tribunale al fine di diseredarlo. Non a caso, data la volontà della matrigna, Dündar suggerirà ad Oylum di fare causa alla donna, in quanto legittima erede del Terzioğlu Senior…

Tradimento, spoiler: un nuovo segreto aleggia attorno a Dündar

Contemporaneamente a tutte queste vicende, i telespettatori assisteranno anche ad un evento piuttosto strano: una misteriosa donna busserà alla porta di Güzide ma non la troverà in casa. A quel punto, la sconosciuta lascerà alla Özgüder un bigliettino nel quale scriverà nero su bianco, oltre al suo numero telefonico, che ha delle informazioni importanti da darle sulla nascita di Dündar.

Il bigliettino, purtroppo, cadrà per terra. Guzide riuscirà lo stesso a trovarlo? E soprattutto, cosa avrà da dirle di così urgente la donna sul "figliol prodigo"?