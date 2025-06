Tradimento anticipazioni: Güzide lascia Sezai

Come reagirà Güzide Özgüder (Vahide Percin) quando scoprirà che il neo marito Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal) le ha nascosto di avere avuto per oltre trent’anni una sorta di relazione con l’ex ballerina Kadriye (Özlem Conakli)? Occhio alle prossime puntate di Tradimento perché l’avvocatessa prenderà una drastica decisione sul suo matrimonio…

Tradimento, news: Kadriye e il rapporto con Kahraman

Sezai non è l’unico uomo che ha avuto una relazione segreta con Kadriye: come abbiamo avuto modo di anticiparvi, l’ex ballerina è stata l’amante anche del marito di Mualla Dicleli (Nursel Köse), convinta appunto che dal rapporto extraconiugale tra i due sia nato Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş), poi adottato dalla sua defunta sorella.

Appena scoprirà che Kadriye è a Istanbul, Mualla non esiterà infatti a presentarsi a casa della nemica e le intimerà di stare lontana da Kahraman. Un ordine che la donna deciderà di non eseguire, visto che andrà da Güzide per capire se esista un modo legale per riabbracciare suo figlio.

Tuttavia, durante il primo incontro con l’avvocata, Kadriye darà l’impressione di stare nascondendo qualcosa poiché eviterà di dire a Güzide che suo figlio è proprio il genero Kahraman, così come Sezai avrà sempre nascosto alla Özgüder di conoscere la madre naturale di Sarpoglu.

Tradimento, trame: Tarik trama contro Sezai

Contemporaneamente a tutto ciò, Tarık Murat Yenersoy (Mustafa Uğurlu) non riuscirà a sopportare l’idea che Sezai sia riuscito a sposare Güzide. Non a caso, Tarik assolderà un investigatore privato che entrerà facilmente in possesso delle foto di un abbraccio tra Sezai e la misteriosa Kadriye. Yenersoy si preoccuperà di far avere tali scatti a Güzide, che resterà attonita appena scoprirà che il consorte conosce la donna che soltanto qualche giorno prima è andata a farle visita in ufficio.

Come prima cosa, Güzide andrà dunque a parlare con Kadriye. Quest’ultima le parlerà apertamente della relazione che ha avuto per tanti anni con Sezai, ma le farà anche presente che è stata lasciata dall’avvocato appena ha rincontrato lei. Un racconto durante il quale Kadriye svelerà a Güzide che, in passato, ha donato un rene a Sezai, salvandogli di fatto la vita.

Tradimento, spoiler: Güzide lascia Sezai

Frastornata dal racconto, Güzide realizzerà dunque che Sezai è stato infedele alla defunta moglie – nonché madre di Ipek (Ilayda Cevik) – durante il loro matrimonio e comprenderà che, in fondo, l’attuale marito si è macchiato dello stesso comportamento che ha portato al fallimento il suo legame con Tarik.

Sconvolta, Güzide chiederà dunque a Ümit (Cem Sürgit), Ozan (Yusuf Çim) e Zeynep (Canan Ürekil) di lasciarla per qualche ora in casa da sola con Sezai. Durante tale lasso di tempo, la Özgüder inchioderà l’Okuyan alle sue responsabilità. Anche se l’uomo ammetterà di non averle raccontato la verità per paura di non essere compreso, Güzide non vorrà sentire ragioni e restituirà a Sezai la fede nuziale, dandogli modo di comprendere che considera chiuso il loro recente matrimonio.

Questo sarà dunque l'inizio di una vera e propria crisi coniugale alla quale Tarik avrà dato il via con l'aiuto di Ipek, "colpevole" di avergli fornito l'indirizzo di Kadriye dopo essere stata ripudiata dal padre. Senza un posto dove andare, Sezai sceglierà dunque di rifugiarsi nell'albergo della famiglia Dicleli, ormai gestito da Kahraman. Un trasferimento che sarà soltanto il preludio di un grandissimo colpo di scena…