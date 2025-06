Tradimento anticipazioni: Serra sgancia la bomba, indice una conferenza e dice a tutti che…

Serra Atamanoğlu (İrem Tuncer) non si ferma di fronte a nulla, nemmeno nel momento in cui Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin) – il padre del bambino che porta in grembo – rischierà di morire a causa dell’ennesimo atto folle di Serra (İrem Tuncer). Una vicenda che porterà tanto marasma nelle prossime puntate di Tradimento…

Tradimento, news: Selin spara a Tolga

Appena uscita dalla clinica psichiatrica dove era ricoverata in seguito alla morte improvvisa di Zeynep, la bimba che voleva adottare, Selin darà nuovamente di matto quando Serra le comunicherà che aspetta un figlio da Tolga. Visto che ignorerà completamente che la parente ha sedotto il marito quando era completamente ubriaco, Selin si sentirà per l’ennesima volta tradita dal Kaşifoğlu ed andrà nella sua azienda armata di pistola.

Selin si renderà dunque protagonista di un drammatico scontro con Tolga, al quale sparerà tre colpi in pieno petto. Dopo ciò, la Atamanoğlu cercherà di togliersi la vita, ma la pistola sarà scarica.

Ovviamente, Selin verrà immediatamente arrestata e portata in carcere. Le condizioni di salute di Tolga appariranno invece disperate, tant’è che per sopravvivere l’uomo avrà bisogno di un trapianto di rene. Il padre Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender) non riuscirà però a trovare un donatore compatibile…

Tradimento, trame: Oylum decide di donare il suo rene a Tolga

Una situazione difficilissima nella quale si inserirà inaspettatamente Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör). Nonostante il suo matrimonio felice con Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş), la ragazza non se la sentirà di abbandonare al proprio destino il vero padre del piccolo Can. Proprio per questo, pur cosciente di stare innescando una crisi coniugale, Oylum andrà contro il parere di tutti quanti e deciderà di donare il suo rene a Tolga, una volta scoperto che è compatibile.

Circondata dai suoi cari, compreso il combattuto Kahraman, Oylum entrerà dunque in sala operatoria con l’obiettivo di salvare Tolga. E, in quegli stessi attimi, Serra farà un gesto che indispettirà ancora di più Oltan, ovviamente già al corrente della sua gravidanza…

Tradimento, spoiler: ecco perché Serra indice una conferenza stampa

Dopo essersi nascosta per giorni in casa del suo ex fidanzato Arper, al quale darà del denaro, Serra comunicherà a tutta la stampa che è in attesa di un figlio da Tolga. Una news che si trasformerà in un vero e proprio scandalo per la famiglia Kaşifoğlu. Tra l’altro, grazie a questo annuncio, Oltan dovrà fare i conti anche con l’ira di Güzide Özgüder (Vahide Perçin), la quale gli dirà che Oylum doveva essere informata del particolare prima di decidere se sottoporsi o meno all’intervento.

Il susseguirsi di eventi metterà a rischio anche la vita di Selin. Appreso dai giornali ciò che ha fatto Serra, la rossa si chiuderà infatti nel bagno della sua cella e tenterà di farla finita impiccandosi con un lenzuolo. A salvarla, fortunatamente, saranno le sue compagne, mentre Oltan si metterà sulle tracce di Serra per fargliela pagare una volta per tutte…