Tradimento anticipazioni: Serra vuole soldi da Oltan! Ecco perché

L’arrivismo della giovane Serra (İrem Tuncer) non ha limiti, soprattutto se ci sono dei soldi in ballo. Nel corso delle prossime puntate di Tradimento, la ragazza approfitterà della sua gravidanza per estorcere tanto denaro a Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender): un escamotage narrativo che porterà a diverse svolte nella dizi turca…

Tradimento, news: Serra incinta di Tolga

Iniziamo col dire che Serra approfitterà del ricovero della sorella Selin (Burcu Söyler) per far ubriacare il cognato Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin) ed infilarsi nel suo letto. A quel punto, dimostrando di non avere alcuna empatia nei confronti della parente, in preda ad una crisi nervosa in seguito alla morte della bambina che le avevano affidato le assistenti sociali, Serra farà l’amore con l’incosciente Tolga, che crederà invece di essere tra le braccia di Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör).

Qualche settimana dopo tale avvenimento, Serra comincerà dunque ad avvertire delle forti nausee e sospetterà di essere incinta. Tale dubbio verrà confermato dalle analisi del sangue. Inizialmente, c’è da dire che Serra sembrerà sorpresa dalla sua gravidanza, ma poi come sempre cercherà di sfruttare la situazione a suo vantaggio per ricavarne del denaro.

Tradimento, news: Serra cerca di estorcere dei soldi a Oltan

Per prima cosa, Serra tenterà inutilmente di chiedere un cospicuo prestito a Selin, dimessa dalla clinica dopo diverso tempo. Successivamente, dato il rifiuto della sorella, Serra giocherà a carte scoperte con Oltan e gli rivelerà di aspettare un figlio da Tolga. Non comprendendo però come il parente sia potuto andare a letto con la cognata, il Kaşifoğlu vorrà prima che Serra effettui un test di paternità.

Neanche a dirlo, la ragazza accetterà volentieri di fare il test, visto che non avrà alcun dubbio sul padre del bambino che ha in grembo. E così, quando dimostrerà che è davvero Tolga che l’ha messa incinta, Serra darà il via ad una trattativa con Oltan per estorcergli più denaro possibile. Un modo di fare che indispettirà Oltan, che arriverà addirittura a minacciare Serra, dopo averle proposto invano di sbarazzarsi del bambino che ha in grembo.

Tradimento, trame: la confessione di Serra a Selin

Il peggio dovrà però ancora venire: possiamo infatti anticiparvi che, appena ritornerà a casa, Serra farà presente a Selin che non le servono più i suoi soldi perché glieli sta per dare Oltan. Incredula, Selin farà presente a Serra che è disgustata dal suo atteggiamento e la inviterà ad andare via!

Per tutta risposta, Serra risponderà però a Selin che non va da nessuna parte, visto che entro pochi mesi darà alla luce il figlio di Tolga (cosa che lei al contrario non potrà mai fare).

Sotto choc, la già fuori di testa Selin realizzerà dunque che il marito è andato a letto con Serra e, pur non essendo a conoscenza di tutta la storia, si armerà di pistola e si dirigerà, sempre più confusa, nell'azienda del consorte. Quali saranno le sue intenzioni e, soprattutto, cosa succederà?