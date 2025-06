Tradimento: Dündar accetta Güzide come madre! | Anticipazioni

Non si può fuggire da un ipotetico legame materno, soprattutto se sei rimasto orfano da tanto tempo. Questa convinzione muoverà Dündar Terzioğlu (Birsen Altuntas) nel corso delle prossime puntate di Tradimento. Convinto di essere il figlio che Güzide Özgüder (Vahide Perçin) ha perduto, l’imprenditore di successo si avvicinerà all’avvocatessa e alla sua famiglia. Tuttavia c’è chi avrà dei dubbi sul suo conto…

Tradimento, news: Güzide scopre che Dündar è suo figlio

Güzide e Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu) andranno in cerca di Dündar quando verrà loro comunicato che è uno dei bambini nati nello stesso ospedale di Oylum (Feyza Sevil Güngör) il giorno dello scambio di culle. Ovviamente, dato che avrà avuto una famiglia tutta sua, Dündar si rifiuterà di credere alla storia che i coniugi Yenersoy gli racconteranno sul suo conto, tant’è che li caccerà via in malo modo poiché convinto che siano soltanto degli impostori mandati dal suo avversario politico per metterlo in cattiva luce.

Per fugare ogni dubbio, Güzide deciderà dunque di fare un esame del DNA all’oscuro di Dündar, che risulterà essere positivo. Certa quindi di essere la madre del ragazzo, la Özgüder spiattellerà il test in faccia al diretto interessato che, confuso, reagirà con la sua solita freddezza.

Tradimento, spoiler: Dündar accetta Güzide come madre

Tuttavia, complice una visita a sorpresa del fratello maggiore Ozan (Yusuf Çim), Dündar rivedrà presto la sua posizione ed andrà a casa di Güzide, dove farà la conoscenza di Yeşim Denizeren (Asena Girişken). Tra una chiacchierata e l’altra, Dündar lascerà dunque intendere a Yeşim di essere pronto per dare una possibilità al suo rapporto con Güzide, che incontrerà poco dopo.

Al termine di uno scambio di opinioni in riva al mare, Dündar chiederà dunque perdono a Güzide per come si è comportato nei suoi confronti e le chiederà di poterla conoscere. Richiesta che ovviamente Güzide accetterà col sorriso, anche se specificherà subito che, nonostante tutto, continuerà a considerare anche Oylum come se fosse la sua vera figlia.

Tradimento, trame: i dubbi di Ümit su Dundar

Come primo passo per la costruzione del loro rapporto, Dundar verrà dunque invitato a cena da Guzide. A tale evento parteciperanno anche Ozan e Tarik, insieme a Zeynep (Canan Ürekil) e Ümit (Cem Sürgit). Proprio quest’ultimo si mostrerà a sorpresa piuttosto distante e, più di una volta, ribadirà a Zeynep di avere dei sentimenti contrastanti su Dündar, che continuerà a non sentire come il suo legittimo nipote.

Un’impressione, quella di Ümit, che non troverà il beneplacito di Zeynep, convinta che l’uomo abbia delle riserve per via dei due impostori trovati in precedenza da Güzide. Ad ogni modo, Ümit continuerà a dare ascolto alla sua sensazione e guarderà Dündar con diffidenza. Un elemento che si rivelerà di vitale importanza con il proseguire della narrazione, anche perché Ümit non si starà affatto sbagliando… Seguici su Instagram.