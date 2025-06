Fine dei giochi per Serra Atamanoğlu (İrem Tuncer). Nel corso delle prossime puntate di Tradimento, la sorella minore di Selin (Burcu Söyler) perderà la vita in tragiche circostanze. In tutto ciò avrà un ruolo fondamentale Ipek Okuyan (Ilayda Cevik), Vediamo insieme perché…

Tradimento, news: Serra e il figlio che aspetta da Tolga

Tutto partirà quando Serra indirà una conferenza stampa per annunciare a tutto il mondo che aspetta un figlio dal cognato Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin). Ovviamente, la ragazza eviterà però di dire che è riuscita a sedurre il cognato quando era completamente ubriaco, tant’è che l’uomo non avrà alcun ricordo della notte che hanno passato insieme.

Grazie al suo colpo di testa, Serra dovrà dunque arginare le minacce di Oltan (Cem Bender), soprattutto quando alzerà la posta in gioco e pretenderà di avere più di venti milioni di dollari per abortire. A quel punto, il lato più avaro della Atamanoğlu verrà fuori e, oltre a più soldi, pretenderà che il Kaşifoğlu Senior gli faccia avere anche un lussuoso appartamento a New York. Condizioni che ovviamente Oltan non potrà accettare, tant’è che sembrerà davvero disposto a fare del male a Serra e a risolvere il problema che rappresenta una volta per tutte…

Tradimento, trame: Serra trova rifugio da Ipek ma…

Visto che non avrà un posto sicuro in cui andare, Serra penserà di andare da Ipek, certa del fatto che Oltan non andrà a cercarla lì visto il modo burrascoso con il quale ha concluso la sua relazione con la ragazza. Col trascorrere delle ore, Serra inizierà però a comportarsi in maniera decisamente strafottente con la domestica Neva, chiedendole in continuazione di prepararle dei dessert e rispondendole in modo altezzoso.

Un modo di fare che farà da contraltare ad una clamorosa scoperta di Ipek: possiamo infatti anticiparvi che quest’ultima scoprirà di essere a sua volta in attesa di un figlio da Oltan, che penserà di utilizzare per far ricadere nuovamente l’imprenditore tra le sue braccia. Proprio per questo, Ipek non esiterà a cercare di cacciare via in malo modo Serra dalla sua casa quando risponderà per l’ennesima volta male a Neva…

Tradimento, spoiler: la morte di Serra

Ovviamente, Serra cercherà di porre resistenza e di trattenersi da Ipek, la quale la trascinerà con la forza nel corridoio. Tra una spinta e l’altra, Serra perderà dunque l’equilibrio e ruzzolerà giù dalle scale. In tal senso, c’è da dire che Ipek si spaventerà tantissimo e chiamerà immediatamente i soccorsi, ma purtroppo per Serra non ci sarà più nulla da fare: dopo aver ripreso brevemente conoscenza, la ragazza perderà la vita in ospedale insieme al bambino che porta in grembo.

Il drammatico epilogo del personaggio di Serra aprirà le porte anche ad un piano di Azra (Alize Gördüm), che si preoccuperà per il filmato nel quale si vede Ipek spingere Serra dalle scale e lo farà sparire. Per quale ragione? Occhio perché pure Oltan vorrà vederci chiaro quando capirà che Serra è morta dopo essere stata ospite per qualche ora di Ipek… Seguici su Instagram.