Tradimento: Nazan fa una clamorosa scoperta! Ecco quale | Anticipazioni

Il segreto di Kadriye (Özlem Conaklı) sta per venire alla luce. Nel corso delle prossime puntate di Tradimento, Nazan Tokluca (Meltem Baytok) scoprirà infatti che l’ex ballerina è la vera madre del cugino Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş). Un passaggio chiave nelle storyline della dizi che rimescolerà parecchie carte in tavola. Scopriamo insieme in che modo…

Tradimento, news: Güzide e la crisi con Sezai

Come abbiamo avuto modo di segnalarvi nei nostri precedenti post, tutto si complicherà in seguito al matrimonio tra Güzide Özgüder (Vahide Percin) e Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal). Per minare la felicità dell’ex moglie, anche grazie ad una soffiata di Ipek (Ilayda Çevik), Tarık Murat Yenersoy (Mustafa Uğurlu) farà recapitare a Güzide alcuni scatti di un incontro segreto tra Sezai e Kadriye.

A quel punto, dato che la novella moglie riconoscerà una sua camicia acquistata di recente presente negli scatti, a Sezai non resterà altra scelta se non quella di ammettere a Güzide che ha intrattenuto per anni una relazione con Kadriye, che poi ha scelto di troncare una volta che l’ha rincontrata. Un’omissione che turberà parecchio la Ozguder, tant’è che prenderà la decisione choc di porre fine al suo matrimonio con Sezai, celebrato soltanto pochi giorni prima.

Tradimento, spoiler: Nazan scopre che Kahraman è figlio di Kadriye

Occhio dunque a quello che succederà in seguito: visto che non riuscirà a rassegnarsi per sempre all’idea di avere perso per sempre Güzide, Sezai parlerà con Nazan della questione e le dirà di essersi pentito amaramente di aver nascosto alla moglie la sua relazione con Kadriye. Anche se si schiererà completamente dalla parte dell’amica, portando l’avvocato a pensare che con la sua bugia ha riaperto in Güzide le vecchie ferite del matrimonio finito male con Tarik, Nazan deciderà di intervenire in favore dell’uomo.

Proprio per questo, Nazan si recherà con una scusa a casa di Kadriye, ma resterà attonita quando noterà che sulla parete ci sono diverse foto di Kahraman. Ovviamente la giudice chiederà subito spiegazioni alla sua interlocutrice, che senza remore le svelerà che Sarpoglu è il figlio che le è stato strappato dalle braccia a pochi giorni dalla nascita. Un racconto che raggelerà il sangue di Nazan, soprattutto quando l’ex ballerina le parlerà della relazione che ha avuto con il marito ormai defunto di Mualla Dicleli (Nursel Köse)…

Tradimento, trame: Sezai ancora di più in difficoltà

Neanche a dirlo, una volta uniti tutti i tasselli del puzzle, Nazan chiederà subito spiegazioni a Mualla, che invece le racconterà una versione diversa: a detta della Dicleli sarà stata infatti Kadriye ad abbandonare Kahraman, dandole così la possibilità di farlo adottare alla sorella. Una verità che porterà Nazan ad ipotizzare che Sezai ha sempre saputo che Kahraman fosse figlio di Kadriye; non a caso ne parlerà immediatamente a Güzide.

Tutto ciò farà arrabbiare ancora di più la Özgüder, poiché non capirà per quale ragione Sezai le abbia nascosto pure il rapporto tra Kadriye e Kahraman, nel frattempo diventato il marito di Oylum (Feyza Sevil Güngör). Una rete fitta di segreti che non sarà ancora arrivata a conclusione, visto che uno ancora più grande è destinato a creare parecchio scompiglio… Seguici su Instagram.