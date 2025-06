Tradimento: Oltan dà dei soldi a Serra per abortire ma… | Anticipazioni

Serra Atamanoğlu (İrem Tuncer) comincerà a rappresentare un vero e proprio problema per Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender). Proprio per questo, nel corso delle prossime puntate di Tradimento, l’imprenditore dovrà scendere a compromessi con la ragazza e accetterà di darle tantissimo denaro, purché si liberi del bambino che aspetta dal figlio Tolga (Caner Şahin). Eppure, non tutto andrà secondo i piani…

Tradimento, news: Selin spara a Tolga

La storyline subirà un grosso scossone quando Serra farà sapere in malo modo alla sorella Selin (Burcu Söyler) che è incinta di Tolga. Visto che non sarà ancora completamente in sé, essendo stata appena dimessa dalla clinica psichiatrica, Selin andrà dunque da Tolga e, senza chiedergli alcuna spiegazione, gli sparerà tre colpi in pieno petto che lo ridurranno in fin di vita.

Salvato in extremis, Tolga riuscirà dunque a restare vivo grazie alla bontà di Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör), che accetterà di donargli un suo rene pur mettendo a rischio il suo matrimonio con Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş). Si andrà dunque incontro a un intreccio complicatissimo di situazioni, tra le quali l’arresto di Selin per tentato omicidio, che però non impediranno a Serra di tendere un nuovo agguato a Oltan…

Tradimento, trame: la bomba sganciata da Serra in conferenza stampa

Eh sì: come già vi abbiamo anticipato, Serra indirà una conferenza stampa e farà sapere a tutta la Turchia che aspetta un figlio da Tolga. Da un lato Güzide (Vahide Percin) se la prenderà dunque con Oltan perché a suo dire avrebbe dovuto dire a Oylum cosa stava succedendo per farle decidere meglio se fosse il caso di donare o meno un suo rene a Tolga.

C’è da dire che Serra continuerà a infischiarsene del dolore che sta provocando anche a Selin (la quale nel frattempo avrà cercato di uccidersi in carcere) e pretenderà che Oltan le dia venti milioni di dollari per abortire e sparire per sempre dalla vita della sua famiglia. Un ricatto in piena regola che Oltan accetterà, tant’è che dirà a Serra di presentarsi in una clinica privata specializzata in interruzioni di gravidanza…

Tradimento, spoiler: Oltan dà soldi a Serra per abortire ma…

Serra si presenterà però all’appuntamento? Vi diciamo sin da ora che la ragazza andrà in clinica ma, dopo aver ricevuto l’intera somma pattuita sul suo conto, alzerà la posta in gioco e pretenderà più soldi e un attico di sua proprietà a New York. Condizioni che il Kaşifoğlu Senior non potrà accettare: non a caso, spazientito, tenterà di strangolare Serra, che riuscirà a scappare anche in questa occasione grazie all’aiuto di un suo ex fidanzato.

E così, mentre Oltan si preoccuperà di far rimuovere da internet ogni traccia della sciagurata conferenza stampa organizzata dalla nemica, Serra continuerà a vagare per Istanbul in cerca di un modo per tenere sotto scacco Kaşifoğlu. Tutto mentre qualcun altro si metterà sulle sue tracce per riguadagnarsi la fiducia di Oltan… Seguici su Instagram.