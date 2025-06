Tradimento: Sezai e le foto con Kadriye | Anticipazioni

Non saranno soltanto i mille intrighi orditi dalla figlia Ipek (Ilayda Cevik) a rappresentare una minaccia per il suo matrimonio appena celebrato con l’amata Güzide Özgüder (Vahide Percin). Nel corso delle prossime puntate di Tradimento, Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal) dovrà guardarsi le spalle anche dall’eterno nemico Tarık Murat Yenersoy (Mustafa Uğurlu), che deciderà di assoldare un investigatore privato per capire se nasconda qualcosa. Mossa che permetterà a Tarik di scoprire che Sezai si incontra di nascosto con la misteriosa Kadriye (Özlem Conaklı)…

Tradimento, news: chi è Kadriye

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi in precedenza, Kadriye è un’ex ballerina che per anni ha lavorato in un club notturno malfamato. Proprio nel locale, Kadriye ha incontrato il marito di Mualla Dicleli (Nursel Köse) instaurando con lui una relazione, dalla quale è nato presumibilmente Kahraman Sarpoglu (Berkay Ateş). Quest’ultimo è stato dunque adottato dalla sorella di Mualla, che l’ha cresciuto come se fosse suo.

Visto che vorrà fare il possibile per evitare che la verità sul tradimento del marito venga a galla, la Dicleli se la prenderà tantissimo con Kadriye appena scoprirà che è arrivata ad Istanbul e le intimerà in malo modo di andare via. Kadriye però non vorrà assolutamente saperne e andrà addirittura da Güzide per scoprire se esista un modo legale per riabbracciare il figlio che ha perduto circa trent’anni prima.

Tradimento, trame: Sezai e il rapporto con Kadriye

In tutto ciò, Kahraman ignora di essere probabilmente figlio del defunto marito di Mualla ma, al tempo stesso, sa che sua madre era naturale era una ballerina. Proprio per questo, il marito di Oylum (Feyza Sevil Güngör) sentirà sempre di più il bisogno di fare luce sulle sue origini, in primis per scoprire per quale ragione è stato abbandonato. Anche in questo caso, Mualla non potrà però permettere che il “nipote” si avvicini troppo alla verità perché, in realtà, è stata lei a impedire a Kadriye di prendersi cura di Kahraman.

Contemporaneamente a questo intreccio, i telespettatori avranno inoltre modo di scoprire che Kadriye è stata legata sentimentalmente anche a Sezai. Successivamente al matrimonio con Güzide, l’avvocato Okuyan si recherà infatti da Kadriye e le dirà che considera ormai definitivamente chiusa la loro storia perché ha trovato la felicità che ha sempre cercato.

Tradimento, spoiler: Sezai e le foto con Kadriye

Tale incontro si rivelerà però rischiosissimo per Sezai. L’investigatore assoldato da Tarik intercetterà infatti la visita che l’uomo farà a Kadriye e lo fotograferà proprio mentre starà abbracciando la sua ex. Appena entrerà in possesso degli scatti, Tarik non si farà dunque alcuno scrupolo a farli recapitare a Güzide, in modo tale da procurare una frattura nel legame appena sancito con Sezai.

Come reagirà, dunque, Güzide quando vedrà le foto dell’abbraccio, piuttosto fraintendibile, tra Sezai e Kadriye? Occhio perché la storyline continuerà a riservare diverse ed imprevedibili sorprese… Seguici su Instagram.