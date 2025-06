Un posto al sole, anticipazioni dal 23 al 27 giugno 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 23 a venerdì 27 giugno 2025

Gianluca decide di non dare ascolto alla richiesta di Giulia e Luca, ma quando i due fanno ritorno a Napoli, Alberto scopre che entrambi sono a conoscenza del luogo in cui si trova suo figlio. Intanto, su suggerimento di Raffaele e Clara, Rosa propone a Pino di fermarsi a dormire da lei per una notte. Micaela viene esclusa dalla scuola di danza di Pasquale De Simone, ma quando Filippo le fa notare, provocandola, che forse il ballo non fa per lei, la ragazza decide di non arrendersi e di dimostrare a tutti il suo valore.

Sconvolto dalle parole di Giulia, Alberto finirà per scontrarsi con lei, con Luca e con Niko, ma alla fine il discorso della donna lo colpirà nel profondo, spingendolo a prendere una decisione coraggiosa destinata a cambiare il corso della sua vita. Roberto e Marina continuano a credere di poter risollevare i cantieri grazie a Chiara, ignari che la ragazza sia pronta a tradirli alleandosi con Gennaro. Nel frattempo, la notte trascorsa con Pino aiuta Rosa a mettere ordine nei propri sentimenti.

Quando Luca riesce a convincere Giulia ad accompagnarlo a visitare alcune strutture, Gianluca torna inaspettatamente a Napoli con l’intenzione di incontrare Alberto. Contrariamente a quanto immaginano Roberto e Marina, certi di poter gestire Chiara a loro piacimento, la giovane Petrone si dimostrerà molto più scaltra e pronta a stringere un accordo con Gennaro. Rosa, sempre più coinvolta dall’amore e dall’entusiasmo di Pino, si lascia travolgere dai sentimenti.

Di nascosto da Ferri e Marina, Gennaro porta a termine il suo patto segreto con Chiara. Intanto, dopo anni di lontananza, Alberto si ritrova faccia a faccia con Gianluca. Bice, ancora risentita per il torto subito da Lello, è in attesa del momento giusto per vendicarsi, coinvolgendo a sua insaputa Mariella.

Gennaro ha ormai mostrato la sua vera natura a Elena, mentre Michele è sempre più determinato a scoprire che fine abbia fatto Assane e per riuscirci chiederà aiuto ad Agata. Samuel confida a Nunzio le sue preoccupazioni sull'esuberanza di Gabriela, ma dopo avergli fatto un discorso saggio e rassicurante, si contraddirà vedendo Rossella e Gianluca insieme. Intanto Mariella finirà in una situazione difficile, suo malgrado coinvolta nel piano di Bice per recuperare i soldi sottratti da Lello Troncone….