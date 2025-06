Un posto al sole, anticipazioni dal 30 giugno al 4 luglio 2025

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 30 giugno a venerdì 4 luglio 2025

Michele e Agata si metteranno in pericolo nel tentativo di scoprire cosa sia davvero accaduto ad Assane. Alla presenza di un notaio, verrà ridefinita la composizione societaria dei Cantieri Palladini-Flegrei con l’ingresso ufficiale di Chiara Petrone. Tuttavia, ciò che sembra una semplice formalità potrebbe nascondere sviluppi inaspettati e sconvolgenti. Nel frattempo, Alberto cercherà di superare la diffidenza di Gianluca per avvicinarsi a lui. Rinascerà inoltre una forte complicità tra Mariella e Guido, che potrebbe mettere in discussione le resistenze ancora presenti tra i due.

Durante l’ascolto collettivo della prima puntata del podcast di Viola, un imprevisto malore colpirà qualcuno dei presenti. Intanto, Chiara e Gennaro, grazie alla loro alleanza, metteranno Roberto e Marina in minoranza: i due si rivolgeranno a Filippo nella speranza di convincere la Petrone a cambiare idea. Michele confiderà a Silvia i suoi pensieri su Agata, mentre Mariella, sopraffatta dalla gelosia nei confronti di Guido, mostrerà i segnali di una crescente inquietudine interiore.

Silvia, preoccupata per l’avvicinamento tra Michele e Agata e per il crescente interesse di lui verso il soprannaturale, coinvolge Rossella per tentare di allontanarlo da quella realtà. Rossella, però, dovrà fare i conti con un incubo del passato che riemergerà improvvisamente. Intanto, Marina e Roberto, nel tentativo di impedire a Gennaro Gagliotti di ottenere la carica di amministratore delegato dei cantieri, troveranno un prezioso alleato. Preoccupazioni anche per Eugenio, la cui salute inizia a destare sospetti in Ornella, nonostante lui minimizzi.

Giulia e Luca rientrano da una visita a una casa di cura che non li ha convinti, ma entrambi si rassicurano dicendosi che, per ora, la malattia di Luca sembra ancora stabile. Tuttavia, la quiete è destinata a infrangersi bruscamente. Rossella si troverà faccia a faccia con Daniele Fusco e dovrà trovare il coraggio di affrontare quella situazione. Viola, invece, assumerà a sorpresa il ruolo di insegnante per Damiano. Ornella continuerà a preoccuparsi per Eugenio, temendo che stia trascurando la propria salute.

Marina cercherà in tutti i modi di convincere Chiara a rompere l'accordo con Gagliotti, proprio mentre i quattro soci si preparano a eleggere il nuovo amministratore delegato dei Cantieri: chi la spunterà? Michele si appresta a celebrare il trentesimo anniversario della morte di suo padre Ettore Martini, mentre Marisa verrà a sapere da Silvia e Rossella dello strano legame nato tra il figlio e Agata. Intanto, Luca vivrà un momento di profonda angoscia dopo aver avvertito un nuovo segnale del peggioramento della sua malattia…