Un posto al sole: Roberto e Marina passano in minoranza, ebbene sì! | Anticipazioni

Negli attuali episodi di Un posto al sole, Marina (Nina Soldano) pensa di aver avuto l’idea dell’anno ad arruolare Chiara Petrone (Alessandra Masi) ai Cantieri, ma a breve se ne pentirà amaramente! La ragazza, che – chissà – forse non ha mai dimenticato i torti subiti in passato, si trasformerà in una scheggia impazzita e, com’è ormai noto, tradirà la Giordano e Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli).

Le modalità sono risapute: Chiara finirà per allearsi con Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo), dando nuovo sprint a quest’ultimo che già pensava di essere stato irrimediabilmente messo da parte. E invece no: la “premiata ditta” Petrone-Caracciolo è destinata già nell’immediato a combinare parecchi guai!

Roberto e Marina comprenderanno chiaramente quello che è successo nel momento in cui, di fronte a un notaio, si formalizzerà la nuova società gestita “a quattro”. Sarà quello il momento in cui i coniugi Ferri realizzeranno di essere passati in minoranza, con tutto quello che ne consegue!

Ovviamente i due non staranno a guardare il corso degli eventi e cercheranno di reagire, coinvolgendo Filippo (Michelangelo Tommaso) e anche qualcun altro, ma anche tentando di riportare Chiara dalla loro parte. Ma servirà? Che serva o non serva, lo capiremo quando si tratterà di eleggere il nuovo amministratore delegato dei Cantieri. Lì sì che ne vedremo delle belle, non perdete le puntate di Upas in onda prossimamente!