Un posto al sole anticipazioni: Viola vivrà un nuovo momento di sconforto! Ecco perché

I problemi di Viola (Ilenia Lazzarin) con la mamma del giovanissimo Matteo continueranno a tenere banco nelle prossime settimane a Un posto al sole: durante i consigli di classe, la Bruni si dimostrerà ferma nel suo modo di vedere la questione, ma – complice il peso derivante dal giudizio dei suoi colleghi insegnanti – la donna rischierà di cadere in una fase di prostrazione.

Tutto ciò sarà favorito da nuove e ingiuste accuse giunte dalla madre del ragazzino, che – subito dopo metà giugno – porteranno a un vero e proprio crollo della nostra Viola!

Trame Un posto al sole: anche Rossella in crisi…

Ma c’è un altro personaggio femminile di Upas che a breve rischierà una nuova crisi: assisteremo al ricovero ospedaliero di una paziente in evidente stato confusionale. La donna in questione è legata al recente passato di Rossella (Giorgia Gianetiempo), che da questo avvenimento uscirà molto destabilizzata. Per fortuna ci sarà Nunzio a sostenerla, ma sia Rossella che il giovane Cammarota ignorano che i loro ex – Gianluca (Flavio Gismondi) e Chiara (Alessandra Masi) – sono di ritorno a Napoli… Seguici su Instagram.