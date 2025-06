Un posto al sole: Assane, ecco chi darà a Michele la notizia inaspettata | Anticipazioni

In questi giorni, a Un posto al sole, il cruccio di Michele Saviani (Alberto Rossi) è quello di scoprire la verità sulla “strana” scomparsa del suo collaboratore Assane. Ma intorno a tale sparizione c’è un vero e proprio muro, orchestrato da Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo) per non far scoprire che il responsabile dell’accaduto è uno dei suoi subalterni.

Quel che è certo è che Michele porterà questo caso a Radio Golfo 99, nella puntata pilota (registrata) del suo nuovo programma sulle persone scomparse. L’idea, però, creerà più di un problema a Elena (Valentina Pace): le rivelazioni di Saviani su Gagliotti, infatti, faranno andare in crisi la Giordano junior, che alla fine – dopo forti dubbi – sceglierà di mandare in onda la trasmissione, operando però dei tagli all’insaputa del conduttore.

A quel punto, la svolta sorprendente: basterà la semplice messa in onda affinché un personaggio che non ha niente a che fare con questa storyline fornisca una notizia in grado di turbare pesantemente gli animi!

Di chi si tratta? Con tutta probabilità, sarà Agata Rolando (Maria Cristina Mastrangeli) a rivelare come stanno le cose. E non è dunque un caso se stavolta Michele vorrà capire una volta per tutte quali siano le reali capacità di questa signora che da mesi gli condiziona la vita con la sua personalità misteriosa! Seguici su Instagram.