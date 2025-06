Un posto al sole: Micaela vuole Pasquale come maestro di danza, le foto! | Anticipazioni

Ormai è chiaro che a Un posto al sole è scoppiata la guerra tra Micaela (Gina Amarante) e Gabriela (Astrict Flor Lorenzo), e sarà senza esclusione di colpi. C’è un solo problema: il punto forte della nuova arrivata è il ballo, che invece potrebbe essere il punto debole della Cirillo.

Dunque quest’ultima avrà bisogno di qualcuno che la rimetta in pari con la rivale, e questo “qualcuno” dovrebbe essere Pasquale De Simone (Simone Di Pasquale). Il problema è che il nuovo maestro di danza non sarà per niente convinto di voler avere Micaela come allieva. Ma avete mai visto la ragazza arrendersi?

Prende così il via la nuova divertente storia di Upas, che vedrà il popolarissimo Simone Di Pasquale fermarsi a lungo nella soap partenopea di Rai 3. “Non sarò una meteora“, ci ha tenuto a sottolineare recentemente l’attore-ballerino, che avrà molto a che fare con Micaela ma anche con altri personaggi…

In attesa di saperne di più, ecco le foto ufficiali di Micaela e Pasquale! (Tutte le immagini: copyright RAI)

