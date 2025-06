Un posto al sole: Michele ed Agata “detective”, correranno rischi? | Anticipazioni

Forse è il ruolo di Un posto al sole che finora più ha spiazzato i telespettatori nel 2025: parliamo di Agata Rolando (Maria Cristina Mastrangeli), apparsa subito dopo il colpo di pistola ricevuto da Michele Saviani (Alberto Rossi) ad opera di Daniele Fusco (Marco Mario De Notaris). Quello di Agata è di certo un personaggio ha molto fatto discutere il pubblico della soap partenopea di Rai 3, per via delle sue presunte capacità paranormali.

In molti ritenevano inizialmente che si sarebbe trattata di una “meteora” all’interno di Upas e invece, con il trascorrere dei mesi, Agata è ancora in onda e, anzi, a luglio avrà un periodo in cui sarà al centro della scena per un’indagine condivisa con il giornalista Michele Saviani (Alberto Rossi), con cui lei collaborerà in modo “inusuale”. E come diceva un famoso telefilm, “attenti a quei due”: Michele ed Agata, a forza di indagare, presto potrebbero anche correre dei rischi…

Sta di fatto che la questione delle capacità di Agata, così come divide i fan, instilla dei dubbi anche nei personaggi di Un posto al sole: quando Michele parlerà di Agata con Silvia (Luisa Amatucci), quest'ultima – molto preoccupata – chiederà a Rossella (Giorgia Gianetiempo) di intervenire per convincere il padre di allontanarsi dall'enigmatica donna. E anche nonna Marisa (Mita Medici) verrà presto informata della strana amicizia che lega Saviani alla Rolando… Come andrà a finire?