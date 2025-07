Anticipazioni Forbidden Fruit: Alihan cerca di riconquistare Zeynep ma…

L’amore tormentato tra Alihan Taşdemir (Onur Tuna) e Zeynep Yılmaz (Sevda Erginci) continuerà ad essere al centro della scena nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. Pentito per il modo in cui l’avrà bruscamente lasciata, l’imprenditore cercherà di riconquistare la sua ex, ma l’impresa si rivelerà più difficile del previsto per via di una serie di imprevisti…

Forbidden Fruit, news: la (breve) partenza di Zeynep per Atlanta

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi in precedenza, al fine di dimenticare la sua burrascosa relazione con Alihan, Zeynep deciderà di partire alla volta di Atlanta con Cem Uzun (Gün Akıncı), direttore degli affari esteri dell’azienda di Taşdemir (diventato da poco tempo il suo superiore) nonché fratello di Lal (Tuğçe Koçak). Tuttavia, la trasferta lavorativa della donna non durerà nemmeno 24 ore: visto il pericolo di divorzio dal marito Halit Argun (Talat Bulut), Yıldız (Eda Ece) le chiederà di tornare in Turchia per starle vicino.

Zeynep non esiterà a prendere il primo volo per stare accanto alla sorella, ma resterà di fatto con un pugno di mosche in mano appena Yildiz riuscirà a risolvere “strategicamente” i suoi problemi coniugali con Halit. Pur di non tornare alla sua vecchia azienda e avendo però bisogno di un altro impiego finché Cem non sarà di nuovo a Istanbul, Zeynep inizierà a lavorare come segretaria da un’altra parte. A sorpresa però quell’azienda verrà rilevata proprio da Alihan, che si muoverà in tal senso proprio per starle ancora vicino…

Forbidden Fruit, trame: il ritorno di Cem

Spronato da Hakan Kurtuluş (Ahmet Kayakesen) a lottare per i sentimenti che prova per Zeynep, Alihan avrà intenzione di raccontare alla ragazza che ha cercato di andare in aeroporto per impedirle di partire ad Atlanta con Cem. Tuttavia, tale intenzione verrà bloccata da uno spiacevole imprevisto: la madre di Lal e Cem, Yasemin, avrà un infarto improvviso e il “rivale” del Taşdemir dovrà tornare in città per starle affianco.

Cem potrà dunque approfittare della spiacevole situazione per stare al fianco di Zeynep. A quest’ultima, l’uomo lascerà intendere di essere disponibile a conoscerla anche al di fuori dell’aspetto lavorativo. Zeynep tenderà però a non dare troppo retta alle avance di Cem. Tuttavia, come gli aveva promesso, la donna tornerà a lavorare con Uzun all’agenzia di trasporti aerei di Alihan. Quest’ultimo proverà dunque a fare una “mossa romantica” pur di strappare la Yilmaz dal corteggiamento di Uzun…

Forbidden Fruit, spoiler: Alihan cerca di riconquistare Zeynep ma…

Possiamo anticiparvi che Alihan darà a Zeynep il dvd di un film, all’interno del quale si nasconde il luogo dove vuole incontrarla per risanare il loro rapporto. Dopo essersi confrontata con Yildiz (non avendo capito il messaggio segreto nascosto nella pellicola), Zeynep si recherà dunque nel palazzo più alto di Istanbul per incontrare il suo amato.

Durante il tragitto verso il luogo convenuto, Alihan verrà però contattato telefonicamente dalla nipote Lila Argun (Ayşegül Çınar). La ragazza chiederà infatti aiuto allo zio perché Ates, un suo amico, l’ha rinchiusa in casa insieme a lui e non le permette di uscire. Il risultato? Alihan andrà in soccorso di Lila ma non potrà avvisare Zeynep, visto che il suo cellulare sarà scarico.

Dopo aver aspettato invano per ore, Zeynep si sentirà dunque ulteriormente presa in giro da Alihan. Una delusione che la porterà ad accettare il corteggiamento di Cem. Tale decisione verrà presa anche per via di un equivoco: a causa di una serie di pettegolezzi, Zeynep crederà che Alihan abbia incominciato a frequentare Hira (Ebru Şahin), una pilota assunta di recente dalla compagnia…