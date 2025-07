Beautiful, anticipazioni 2 luglio: l’operazione di Eric, qualcosa sembra andare storto!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di mercoledì 2 luglio 2025

Assistito da Bridget, Finn inizia la procedura sperimentale su Eric. Bridget ringrazia il medico perché sta provando a salvare suo padre e Finn risponde che farebbe di tutto per Steffy. Intanto Ridge e Thorne continuano a discutere: il maggiore informa il fratello che Eric voleva tenere tutto segreto, per questo non lo ha informato prima. Donna conferma, ma Thorne continua a pensare che Ridge avrebbe dovuto dare la possibilità a lui, Bridget, Felicia, Kristen e Rick di dire addio al padre prima di staccarlo dalle macchine. Intanto, in sala operatoria, qualcosa sembra andare storto…