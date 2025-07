Beautiful, anticipazioni americane: ecco chi (FORSE!) muore nella sparatoria

Nelle puntate americane di Beautiful, la trappola di Luna Nozawa per Steffy Forrester è finita nel sangue e a cadere sono state tre persone, sebbene riportando ferite di gravità molto diverse.

La prima di loro è stata Sheila Carter che, come vi avevamo anticipato, è sopraggiunta per prima sul posto, cercando di far ragionare la nipote. Tuttavia Luna, in pieno delirio, non le ha dato retta, certa che sia solo per colpa di Steffy se Finn non intende perdonarle i suoi crimini che, in qualche modo, dovrebbero essere giustificati dall’infanzia, a suo dire terribile, con la madre Poppy Nozawa. Il tentativo di Sheila di disarmare Luna è però finito con un colpo di pistola partito accidentalmente e che ha colpito la Carter su un piede, proprio quello da lei stessa mutilato di un dito in passato per fingere la propria morte.

Aiutata da Steffy a tamponare la ferita, Luna ha impedito alla Forrester di contattare soccorsi e polizia, decisa a farsi ascoltare dalla moglie del padre. Steffy, dal suo canto, ha riconosciuto la difficile infanzia di Luna, ma la tristezza che prova nei suoi confronti non può spingerla a perdonare i suoi crimini, specie perché la richiesta di clemenza di Luna è accompagnata da una pistola che non ha esitato a puntarle contro. Insomma, il comportamento della ragazza continua a mostrare uno squilibrio e una pericolosità a cui Steffy non intende esporre la propria famiglia.

Proprio quando un’impaziente e frustrata Luna sembrava pronta a sparare a Steffy, Liam è stato il secondo avventore: avvertito da Finn del fatto che l’ex moglie non rispondesse alle sue telefonate, il giovane Spencer ha fatto irruzione, lanciandosi su Luna. Ne è seguita un’altra colluttazione, sempre terminata con uno sparo che ha colpito in pieno Liam.

Deciso comunque a proteggere Steffy dalla furia di Luna, in qualche modo l’editore è riuscito a raccogliere sufficienti forze per impossessarsi della pistola e puntarla contro Luna. Quest’ultima, quasi divertita da quello che riteneva un bluff da parte del ragazzo, lo ha invitato a spararle, certa che non ne avrebbe mai avuto il coraggio.

Liam, invece, il grilletto lo ha premuto: malato di cancro e ferito gravemente, si è ritenuto già un uomo morto per temere di finire in prigione e così ha indirizzato un colpo che ha messo a terra Luna, prima di perdere anche lui i sensi per via dell’emorragia. Una volta che i soccorsi e la polizia sono arrivati sul posto, i tre feriti sono stati portati in ospedale, dove le condizioni di Liam e Luna sono apparse subito disperate.

Più lieve la ferita di Sheila che, medicata da Grace Buckingham, è stata raggiunta dal marito Deacon Sharpe, apprendendo di aver perso un secondo dito del piede. Se Finn ha operato Liam, riuscendo (sebbene con qualche difficoltà) a salvarlo, Li Finnegan e Bridget Forrester hanno gestito il delicato intervento chirurgico su Luna.

Dopo una prima crisi, le due dottoresse sembravano riuscite a stabilizzare la ragazza e Li ha portato di persona in rianimazione la nipote, che però è deceduta. O almeno questo è quello che ha sostenuto Li: sarà davvero così o la storia si ripeterà e la donna cercherà di curare segretamente Luna?

Nei più recenti episodi, infatti, l’atteggiamento di Li nei confronti della parente sembra essere cambiato: sebbene continui a sostenerne la pericolosità e a pensare che Finn debba tenerla a distanza, ha mostrato più empatia, ricordando come fosse una bambina gentile da piccola e rimarcando come sia nata buona, ma che le bugie e le trasgressioni di Poppy l’abbiano fatta diventare il mostro che è oggi.

Insomma, secondo Li la malvagità di Luna non è scritta nel suo dna, ma è il risultato di un pessimo sistema genitoriale: se a crescerla fosse stato Finn, Luna sarebbe stata una persona diversa. Come a rimarcare questo concetto, cercando di convincere il pubblico, è intervenuta anche la glaciale reazione di Poppy alla notizia della morte della figlia. Improvvisamente la donna è sembrata contenta e sollevata che la ragazza che tanto odio ha dimostrato nei suoi confronti ora sia morta e impossibilitata a fare del male ad altri. Un atteggiamento che ha lasciato sbigottiti tutti, a partire da Li.

Luna, dunque, si scoprirà essere viva? A suggerirlo la foto di un copione postato di recente da Katherine Kelly Lang (Brooke Logan), di cui vi avevamo già parlato: si tratta di un episodio che, negli USA, andrà in onda a settembre e nella cui lista dei personaggi compare il nome di Luna.

Potrebbe trattarsi di una qualche allucinazione di un personaggio, ancora tormentato dal suo ricordo? Oppure la Lang ha fatto un accidentale spoiler involontario e Luna, in realtà, si scoprirà essere ancora viva grazie a Li? Intanto la produzione ha rilasciato l’ufficialità dell’uscita di scena della sua interprete, Lisa Yamada. Ma lo aveva fatto anche con Tanner Novlan al momento dell’apparente morte di Finn, come tentativo di depistare i fan.

Riguardo a Sheila, l’accaduto potrebbe rappresentare una svolta per lei, sancendo la sua riabilitazione agli occhi delle persone: Steffy potrebbe iniziare ad ammorbidirsi nei suoi confronti? Passando invece a Liam, il giovane riuscirà a sopravvivere allo sparo ma dovrà ancora lottare con la malattia: l’evento, però, permetterà a Bill Spencer di tornare nella vita del figlio. Per l’editore è il momento di scoprire che Liam è destinato alla morte? Seguici su Instagram.