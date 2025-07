Beautiful, anticipazioni americane: ricompare Daphne Rose

Nelle passate settimane, vi avevamo riportato l’uscita di scena di Daphne Rose, a seguito della riconciliazione tra Carter Walton e Hope Logan. Il personaggio – interpretato da Murielle Hilaire – è ancora inedito nelle puntate italiane di Beautiful e resterà tale ancora per parecchio tempo, mentre negli episodi in onda negli USA si sente nell’aria già aria di ritorno. In realtà l’uscita di scena era sembrata troppo improvvisa e sbrigativa per pensare che per Daphne fosse un reale addio e non, invece, un espediente narrativo che la tenesse lontana da Los Angeles solo per poco tempo.

Daphne è una famosa creatrice di profumi che vive e lavora a Parigi ed è amica di Steffy Forrester, la quale mesi fa la coinvolse nel piano per sabotare l’idillio tra Carter e Hope, così da indebolire la presa della Logan sull’avvocato e convincerlo a restituire il controllo della Forrester Creations ai suoi proprietari. Daphne, infatti, era la persona perfetta per il piano di espansione di Carter, deciso ad allargare gli affari della casa di moda rendendola un marchio del lusso su più settori, a partire da quello cosmetico.

Sebbene l’idea sia stata presentata come innovativa e audace, in passato i Forrester già si erano buttati nel ramo cosmetico, prima con la Forrester Originals e poi con la Forrester Creations, una volta riacquistata da Nick Marone. All’epoca come chimica venne coinvolta Ashley Abbott, personaggio di Febbre D’Amore che per poco più di un anno entrò nelle vicende della “cugina” Beautiful. La cosa però è stata ignorata, visto che Eric ha ribattuto all’idea di Carter sostenendo che sotto di lui l’azienda non è mai stata in debito e che hanno sempre preferito dedicarsi solo alla moda, ciò in cui eccellono, senza allargarsi in altri settori per fame di denaro, mettendo a rischio la solidità finanziaria dell’impresa.

(In realtà proprio per debiti, Bill Spencer riuscì ad acquistare la casa di moda, comprando il debito di Eric dalla banca che aveva fornito un ingente prestito. Sarebbe bastato far dire al patriarca che quell’episodio lo aveva reso più cauto ma tant’è…)

Tornando a Daphne, la donna è riapparsa in una telefonata da Parigi quando è stata contattata da Steffy, decisa a riportarla in azienda: prima di ripartire, la Forrester Creations aveva lanciato una nuova fragranza maschile creata da Daphne, che ha ottenuto successo: per Steffy è dunque assurdo che l’amica non sia in azienda a godersi il meritato riconoscimento.

L’intenzione di Steffy non ha riscontrato l’entusiasmo di Hope, che non ha dimenticato le avance di Daphne nei confronti di Carter. Tuttavia Steffy è certa che Daphne rispetterebbe la relazione ora che la coppia è fidanzata e che negli affari devono tutti riuscire a tenere separate le vicende personali.

Per ora Daphne ha rifiutato, ma appare scontato che presto tardi tornerà… magari in tempo per sfoggiare un pancione da gravidanza? I fan americani, infatti, ipotizzano ancora che sia questo il motivo per cui gli autori hanno deciso di allontanare temporaneamente Daphne, così da rivelarne una gravidanza a sorpresa. Sebbene non sia stato mostrato che Carter e la donna abbiano fatto l’amore, il modo in cui è stato gestito il momento ambiguo in cui lei lo ha consolato per la rottura con Hope presenta sufficiente spazio per delle rivelazioni a posteriori… Seguici su Instagram.